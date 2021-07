Obupno na cestah: že navsezgodaj 10-kilometrska kolona

Gneča iz Avstrije proti Sloveniji. FOTO: Asfinag



Čakalne dobe na mejnih prehodih

V delu Nemčije so se začele počitnice, prihaja tudi tradicionalni mesec, ko gredo Italijani množično na dopust, kar se pozna tudi na slovenskih cestah. Na vrhuncu turistične sezone je promet na slovenskih cestah močno povečan.Na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški je kolona vozil že zjutraj dolga 10 kilometrov.Na podravski avtocesti med priključkom Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je kolona dolga šest kilometrov in 600 metrov.Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kilometer in 600 metrov dolga kolona vozil, na na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji pa 10 kilometrov. Predor proti Sloveniji občasno zapirajo.Na avstrijski strani prehoda Šentilj proti Sloveniji je kolona dolga dva kilometra.Daljše čakalne dobe so za izstop iz Slovenije. Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško je čakalna doba več kot dve uri, drugod uro do dve.Zaradi povečanega prometa iz smeri Avstrije se bodo čakalne dobe na mejnih prehodih s Hrvaško čez dan še podaljševale. Preden se odpravite na pot, preverite stanje na cestah in mejnih prehodih.