Groza, kaj prihaja nad nas: napovedana večja toča, tudi možnost nočnega tornada

Estofex ( European Storm Forecast Experiment ) , ki so ga ustanovili evropski meteorologi, da jim pomaga pri napovedovanju ekstremnega vremena, je za danes in konec tedna za naše kraje napovedal močnejše nevihte, ki bi jih lahko spremljali močnejši sunki vetra in nalivi ter večja toča. Nad severom ter nato nad Slovenijo in delom Hrvaške obstaja grožnja nastanka nočnih tornadov.

Naslednji teden ohladitev in padavine

Dnevne temperature bodo danes od 27 do 34 stopinj Celzija. Popoldne in zvečer bodo v severni Sloveniji posamezne nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).Jutri bo sončno. Na severozahodu bo kakšna nevihta lahko že dopoldne, popoldne pa se bodo krajevne plohe in nevihte pojavljale v severni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na severozahodu okoli 27 stopinj Celzija.V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki bodo manj verjetne v severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji. Zapihal bo jugozahodni veter. Ohladilo se bo.V ponedeljek bo sprva še pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne slabele. Jasnilo se bo. V torek bo sončno, verjetnost za padavine bo majhna. Od srede do sobote bo vreme dokaj nestanovitno, vsak dan bodo mogoče krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte. Najmanj verjetne bodo v južni polovici Slovenije. V notranjosti Slovenije bodo temperature ostale pod 30 stopinjami, pa piše Arso v dolgoročni napovedi.