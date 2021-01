Pretresljivi prizori iz Roga: poglejte, kaj vse so našli tam (FOTO)

Gospodinjski aparati in narkomanske igle

Vse to so našli na območju nekdanje tovarne Rog. FOTO: Nik Rovan, Mol

Mestna občina Ljubljana (Mol) je pred tednom dni prevzela v posest območje nekdanje tovarne Rog. Kot so navedli v sporočilu za javnost, so nemudoma so začeli sanacijo območja, prevoze lastnine nekdanjih uporabnikov na prevzemno mesto na Povšetovi ulici ter rušitev nevarnih in dotrajanih objektov ob glavni tovarniški stavbi, ki je kulturni spomenik in bo v celoti obnovljena.Mol razkriva, na kakšno stanje so naleteli v Rogu. Odpeljati so morali že skoraj 43 ton smeti. Ocenjujejo pa, da jih je tam še najmanj trikrat toliko. V Rogu je bilo najdenih tudi prek 300 koles. O tem so obvestili tudi policijo, ki preverja podatke o ukradenih kolesih, saj je bilo med njimi tudi veliko novejših. Do zdaj so se javili le štirje lastniki.V Rogu so našli tudi večjo količino novih, še zapakiranih gospodinjskih aparatov, o čemer so prav tako obvestili policijo. Tam sta bili tudi večja količina rabljenih in novih narkomanskih igel ter večja količina prepovedanih substanc. Tudi o tem so bili obveščeni možje v modrem.»Večji del prostorov v Rogu je bil dobesedno zatrpan s smetmi, kar poleg nevarnih kemikalij v galvani, ki je ostanek nekdanje tovarne usnja, ter azbesta na strehah prizidkov predstavlja tempirano ekološko bombo v Ljubljani. Mestna občina Ljubljana bo naredila vse, da se območje ekološko v najkrajšem mogoče času sanira in da se v nekaj mesecih začne investicija v Center Rog,« še navajajo.