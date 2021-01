Burno dogajanje v Ljubljani: policija sporočila, zakaj so uporabili solzivec

Protestni shod pod naslovom Ohranimo tovarno Rog po ljubljanskih ulicah. FOTO: Blaž Samec

Petkov večer je bil v središču Ljubljane znova pester. V podporo Rogu, kjer so se v torek začela rušitvena dela, kar je sprožilo protest uporabnikov nekdanje tovarne, se je na Prešernovem trgu zbrala velika množica ljudi, policija pa je uporabila tudi solzivec.Policisti so 22. januarja na območju Ljubljane opravili varovanje neprijavljenega protestnega shoda. Okoli 18. ure so se protestniki pričeli zbirati na Prešernovem trgu (okoli 500 oseb). Ti so hodili po ulicah Ljubljane, nato pa se ustavili na Trubarjevi cesti. Razšli so se okoli 20. ure. Tako petkovo dogajanje povzemajo na ljubljanski policijski upravi.Policisti so opravljali naloge za vzdrževanje javnega reda in miru, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s sars-cov-2.Okoli 19.30 je na Trubarjevi cesti prišlo do pritiska množice na policiste v kordonu, zato so uporabili telesno silo za odrivanje s ščiti in plinski razpršilec. Pri tem nihče ni bil telesno poškodovan, eni osebi pa je bila nudena zdravniška pomoč zaradi uporabe plinskega razpršilca. Ena oseba je bila pridržana za čas protestnega shoda na podlagi 64. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije, so še sporočili iz PU Ljubljana.Pri varovanju shoda so policisti do sedaj ugotovili 33 kršitev (zbiranje na shodu) in sedem kršitev (nedovoljeno prehajanje meja občin) odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s sars-cov-2, ter 27 kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru.Policija nadaljuje zbiranje obvestil glede dogodka in bo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepala v skladu z zakonodajo.