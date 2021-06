Pozor, UV-indeks bo med 9 in 10,5! Veste, kaj to pomeni?

Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen, Delo

V torek in sredo vo velika toplotna obremenitev, a bo vpliv vremena večinoma ugoden. Pri Agenciji RS za okolje (Arso) pa opozarjajo, da bo UV-indeks sredi dneva visok. V nižinah bo ob jasnem vremenu dosegel vrednost okoli 9, v gorah pa med 10 in 10,5. Moč sonca (UV-sevanje) lahko ob predolgi nezaščiteni izpostavljenosti vodi k opeklinam kože. »Vrednost indeksa predstavlja velikost učinka tega sevanja na človeško kožo, pri čemer je pri sami definiciji upoštevana povprečna občutljivost bele kože, vrednost indeksa pa upošteva predvideno najvišje sevanje sredi dneva.«Vrednost UV-indeksa se z višino povečuje in je na nadmorski višini 2000 metrov za približno 15 odstotkov večja kot ob morju. UV indeks je večji tudi v bližini ekvatorja in manjši v bližini polov.UV-indeks je poleti za približno 10-krat večji kot pozimi, najbolj junija in v začetku julija. Največji je ob poldnevu, ko je sonce najvišje na nebu in je najmočnejše med 11. in 16. uro. Če se žarki odbijajo od snežnih ali vodnih površin, je sevanje lahko tudi podvojeno.K sreči pa se lahko pred tem sevanjem dobro zaščitimo. Arso svetuje, da »oblečemo zračna oblačila z dolgimi rokavi, glavo in vrat zaščitimo s pokrivalom, oči s sončnimi očali z UV-zaščito, kožo, ki je neposredno izpostavljena soncu, pa namažemo s kremo za sončenje. Zaščitno sredstvo potrebuje okrog 30 minut, da se veže na kožo, ne pozabimo, da potenje v tem času uniči ter izpere zaščito. Nanose kreme je treba obnavljati, priporočeno je vsaj na vsaki dve uri izpostavljanja soncu. Pri mazanju s kremo ne pozabimo na glavo in vrat, pa na uhlje in ustnice, ki so zelo občutljivi deli telesa in so najpogosteje izpostavljeni žarkom.«​UV-indeks delimo na pet kategorij glede na nevarnost poškodovanja kože za povprečne ljudi pri nezaščitenem izpostavljanju soncu:– od 0 do 2 (minimalna izpostavljenost)– od 3 do 5 (nizka izpostavljenost)– 6 in 7 (srednja izpostavljenost)– od 8 do 10 (velika izpostavljenost)– več kot 11 (ekstremna izpostavljenost)​Pri minimalni izpostavljenosti je priporočena zaščita le za ljudi z občutljivo kožo in otroke. Nad vrednostjo 3 je priporočljiva zaščita vseh ljudi s pokrivalom, sončnimi očali, primerno obleko, ki varuje kožo pred sončnimi žarki ter kremo z zaščitnim faktorjem vsaj 15, saj že ta zaustavi večino UV-žarkov. Ob srednji izpostavljenosti velja, da normalno občutljiva koža pordi v eni uri, občutljiva pa že v pol ure. Ob veliki in ekstremni izpostavljenosti se nezaščiteno izpostavljanje soncu odsvetuje, saj je nevarnost poškodbe kože sredi dneva zelo velika: normalno občutljiva nezaščitena koža lahko pordi že v 40 minutah ali prej kot v pol ure, občutljiva koža pa v 20 minutah ali celo prej kot v 15 minutah.