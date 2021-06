Prihaja huda vročina, izdano opozorilo

Od ponedeljka do srede bo v popoldanskem času po nižinah velika toplotna obremenitev, opozarja Urad za meteorološko napoved Agencije RS za okolje (Arso). Danes se bo živo srebro povzpelo do 35 stopinj Celzija, jutri še stopinjo višje. Visoke temperature bodo vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. V sredo bo predvidoma do 33 stopinj, medtem ko se bo v drugi polovici tedna nekoliko ohladilo.

Požarna ogroženost

»Večdnevno suho in občasno vetrovno vreme ter visoke temperature so marsikje po državi že izsušile nizko vegetacijo in zgornje plasti tal. To povzroča ugodne razmere za nastanek požarov v naravnem okolju in na prostem, kar se že kaže v povečanem številu zaznanih požarov in gasilskih intervencij,« pišejo v opozorilu Centra za obveščanje RS in dodajajo, da je pri kurjenju in drugi uporabi ognja v naravnem okolju in na prostem treba upoštevati ukrepe varstva pred požarom v naravnem okolju.

​

​Ni odveč niti naslednje opozorilo: »Prepovedano je odmetavanje cigaretnih ogorkov in drugih gorečih snovi, saj tudi te lahko v trenutnih razmerah povzročijo nastanek požarov v naravnem okolju in na prostem.«

