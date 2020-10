Pouk na daljavo mnoge presenetil, zmenšnjava tudi, od katerega razreda dalje

Od ponedeljka bo pouk od petega razreda osnovnih šol in v srednjih šolah na daljavo, je sinoči ob naraščajočem številu okužb z novim koronavirusom sporočil predsednik vlade. Ob zaostritvi ukrepov je bil marsikdo presenečen, saj je bilo šolanje na daljavo predvideno šele v drugem paketu rdeče faze (trenutno smo v tretjem paketu oranžne faze), torej en korak po zaprtju trgovskih centrov.Iz Iz dopisa ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pa so zaposleni na šolah prejeli obvestilo, da bo pouk potekal od 1. do vključno petega razreda. Torej, da bo na daljavo od šestega razreda dalje ...Šolska ministricase na zmešnjavo še ni odzvala, a bo zagotovo več znanega danes dopoldan, ko bo potekala tudi novinarska konferenca.V tednu, ko bodo krompirjeve počitnice, bo vlada ocenila, ali je treba te ukrepe učenja na daljavo podaljšati, postopoma sprostiti ali dodatno zaostriti, odvisno od takratnih razmer. »Računamo, da bo ta 14-dnevni odmor omogočil, da se situacija stabilizira ali da se vsaj trendi delno obrnejo navzdol,« je dejal premier.je še v začetku tedna dejala, da jo skrbijo okužbe med zaposlenimi v osnovnih šolah in dijaki srednjih šol, a je zagotovila, da zagotavila, da vrtci, šole in fakultete ostajajo odprti in da tako bo, dokler bodo to omogočale epidemiološke razmere. Če bi se stanje z okužbami zelo poslabšalo in bi bilo treba stopnjevati ukrepe, bi to za področje vzgoje in izobraževanja po njenih besedah pomenilo, da bi bilo treba najprej zapirati srednje šole in fakultete, Če bi se število okužb v šolah dramatično povečalo, bi jih lahko po besedah ministrice po potrebi zaprli, tudi še preden bi za državo začel veljati t. i. rdeči scenarij: »A ta trenutek smo daleč od tega,« je še dejala v ponedeljek.Kustečeva se na napovedane sinočnje ukrepe na družbenih omrežjih še ni odzvala.Šolanje na daljavo se v svetu uporablja že zelo dolgo. V Avstraliji npr. Pa nihče ne govori, da je to slaba šola. Drži pa, da ga je treba v SLO še dodelati in izpopolniti. Ministerstvo za šolstvo naj prosi za pomoč državo, ki ima s tem bogate izkušnje. Enostavno...!Zakaj ste pred pričetkom šolskega leta imeli modele, kjer je bilo predvideno šolanje v šoli do vključno 5.razreda, po informacijah z NK pa bo 5.razred od ponedeljka dalje imel šolo na daljavo?Šolanje na daljavo v OŠ je slaba šala. To vam bo vsak učitelj in starš povedal. Trajna škoda povzročena našim otrokom pa se še povečuje.Šolanje na daljavo je (po mojem mnenju) vsaj za fakultete in srednje šole približno enako dobro kot šolanje na lokaciji. Za ostale pa je verjetno res bolj neugodno. Bi pa že s pravočasnim pričetkom šolanja na daljavo za fakultete in srednje šole naredili veliko.Točno tako, pričakovala bi, da se popoldne pove, da šolanje na daljavo. Ne čakat na jutri. Otroška igrišča zapret. Pri nas je popoldne na njem kot v starih dobrih časih brez covida.: Najbolj bodo prizadeti tisti, ki so s to boleznijo najmanj ogroženi. Otroci bodo doma, starši pa bodo morali v službo. To ni sorazmeren in zato ne zakonit ukrep.(Twitter): Od maja do zdaj učiteljii niso od šolskih oblasti dobili nobene strokovne podpore, nobenih didaktičnih usmeritev, nobenih pedagoških orodij za pouk na daljavo, nobenih navodil glede ocenjevanja v korona času. Nobenih. Prepuščeni so sami sebi.: Nobenih navodil, kdo bo z otroci doma ob računalnikih, ogromno vrzel v znanju imajo že od spomladi, ministrstvo za šolstvo brez besed. Zopet bodo otroci doma tudi lačni, ogromno bo psihičnih težav.: Katastrofa, delam na šoli kjer je 1000 ljudi in sploh ni okužb. Ubogi naši otroci.