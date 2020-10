Janša o novih ukrepih: šolanje na daljavo, zapiranje regij ... (VIDEO)

Rdeče regije, za katere bodo veljali strožji ukrepi: Osrednjeslovenska, Gorenjska, Koroška, Zasavska, Posavska, Savinjska in JV Slovenija.

Opuščanje nenujne zdravstvene dejavnosti

Kdaj bo razglašena epidemija?

Ob slabšanju epidemiološke situacije je vlada na seji sprejela nekatere ukrepe za omejitev širjenja koronavirusa. Od ponedeljka se bodo učenci od 5. razreda in srednješolci šolali na daljavo, je pojasnil premier. Za sedem regij pa je vlada s petkom začasno prepovedala zbiranje več kot deset oseb in omejila prehajanje med regijami.Trenutno imamo v Sloveniji 12 regij, med njimi jih je sedem, ki so rdeče in presegajo število okužb 14-dnevne pojavnosti. Pet regij je še oranžnih. Vlada se je odločila, da nekatere ukrepe sprejme za celotno državo, nekatere pa za regije. Veljati začnejo v petek za celotno državo.Med drugim je določila, da bo omejila neposredno delo v vseh šolah. Učenci od 5. razreda in dijaki bodo šolanje opravljali na daljavo. Tudi visokošolskim zavodom in univerzam so že priporočili, naj na ta način organizirajo čim več pedagoškega procesa. O ukrepu bodo po Janševih besedah ponovno odločali po jesenskih počitnicah. Vlada je omenila tudi podaljšanje veljavnosti turističnih bonov.V rdečih regijah pa bo predvidoma od petka dalje veljalo še nekaj ukrepov. V regijah, ki se uvrščajo na rdeči seznam, je vlada s petkom začasno prepovedala zbiranje več kot deset oseb, omejila storitvene dejavnosti in nekatere športne aktivnost. Prav tako je omejila prehajanje med regijami. Veljalo pa bo tudi obvezno nošenje zaščitnih mask na prostem.V naslednjih 10 ali 14 dneh bo jasno, ali so ukrepi uspešni ali pa bo treba vse skupaj še zaostriti.Največ okuženih je sicer v Gorenjski in Koroški regiji, kjer je tudi največ novih okužb. Po besedahje pričakovati, da se bo število karanten, ki jih predlagajo epidemiologi, povečevalo.Opustili bi tudi nenujne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti. Ampak ne vsepovprek. Vsaj v prvi fazi bo odločitev, katere preglede in posege odpovedati, prepuščena samim bolnišnicam glede na kadrovsko in prostorsko stanje, je napovedal zdravstveni minister. Vse dejavnosti z oznakama nujno in zelo hitro pa se morajo izvajati kadar koli.Kriteriji za razglasitev epidemije in uvedbo novih ukrepov so več kot 140 okuženih na 100.000 prebivalcev v 14-dnevnem obdobju, več kot 250 hospitaliziranih bolnikov s covidom 19, od teh več kot 50 na intenzivni negi. Mejno število okužb na 100.000 prebivalcev je bilo preseženo v petek, medtem ko predvidevajo, da bo število hospitaliziranih s covidom 19 preseglo 250 v soboto, dan pozneje pa število 50 bolnikov s covidom 19 na oddelkih za intenzivno terapijo.