Poslanci bodo preiskovali sum nezakonitega financiranja volilne kampanje

DZ je danes odredil parlamentarno preiskavo o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja kampanje strank za zadnje volitve v DZ preko delovanja izdajateljev medijev v lasti ali delni lasti oziroma z vplivom političnih strank, članov organov strank in izdajateljev medijev v lasti subjektov iz tujine.

Poleg tega bodo preiskovali sume nezakonitega vplivanja nosilcev javnih funkcij na objavljanje oglaševalskih vsebin državne uprave, javnih zavodov, javnih agencij in javnih skladov ter gospodarskih družb s kapitalsko naložbo države, ki jo upravlja Slovenski državni holding, v medijih, ki jih izdajajo omenjeni izdajatelji.

Predsednica bo poslanka Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek

Predlog o sestavi in imenovanju preiskovalne komisije bo pripravila mandatno-volilna komisija DZ. Preiskovalno komisijo bo, kot so načeloma dogovorjeni predlagatelji, vodila poslanka Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek, je dejala danes ob robu seje. Kot je poudarila, ima namreč nekaj izkušenj s področja medijev, 25 let je delala kot novinarka, pokrivala je tudi več preiskovalnih tem.

Sama upa, da bo komisija začela z delom že pred parlamentarnimi počitnicami, v nasprotnem primeru pa takoj z začetkom jeseni. Po njenih besedah imajo tudi že pripravljen nabor prvih prič, a jih danes še ni želela razkriti.

Parlamentarna preiskava se bo osredotočila na vprašanje odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega vplivanja na člane uprav in nadzornike nekaterih večjih gospodarskih družb in podjetij v državni lasti ali z državnim deležem, in sicer Telekoma Slovenije, Pošte Slovenije in Petrola, je dejala predstavnica koalicijskih poslanskih skupin kot predlagateljic Mojca Šetinc Pašek (Svoboda).

Po njenih besedah pri podjetju Telekom obstajajo sumi nezakonitega vplivanja političnih funkcionarjev na člane uprave in nadzornike, da so sklenili pogodbo o določitvi višine nadomestila za razširjanje televizijskih programov paketa MS TV v omrežje Telekoma, na tej podlagi pa so bila potem izplačana nadomestila družbi Nova TV24. Gre za sum, da za to konkretno pogodbo ni bilo ustrezne pravne podlage, prav tako naj ne bi bila ekonomsko utemeljena in sklenjena v poslovnem interesu družbe Telekom, je pojasnila.

Poleg tega naj bi preiskava po njenih navedbah razjasnila vse sume in okoliščine glede morebitnega vmešavanja v slovenske volitve iz tujine. V zadnjih letih se je v Sloveniji namreč okrepila vloga medijskih lastnikov iz Madžarske, ki so povezani z vladajočo madžarsko stranko Fidesz.