Največja napaka pri dajanju prve pomoči je ta, da ne naredimo ničesar. Na ta stavek se vedno najprej spomnite, ko boste v življenju naleteli na situacijo, v kateri boste morali reševati človeško življenje. »Vsak dan v povprečju štirje ljudje doživijo srčni zastoj. Te številke niso nič manjše v času epidemije covida-19, zato je še bolj pomembno, da se ne bojimo pristopiti in pomagati sočloveku v stiski. Do srčnega zastoja najpogosteje pride v domačem ali delovnem okolju, kjer smo obkroženi z znanci. In ker žal nesreča nikoli ne počiva, moramo biti vedno pripravljeni pomagati s pridobljeni...