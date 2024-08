Policijski sindikat ostro nad vlado: Ne spoštujete našega dela in varnosti državljanov

Policijski sindikat Slovenije (PSS) je v odprtem pismu predsedniku vlade Robertu Golobu ostro kritiziral ravnanje vlade glede vrednotenja dela policistov in podpornih služb. Sindikat opozarja na poslabšanje varnostnih razmer v državi ter vse pogostejše napade na policiste, ki so po njihovem mnenju posledica neustreznega vrednotenja in podpore s strani vlade.

V pismu sindikat izpostavlja nedavni brutalni napad na policiste, ki po njihovem mnenju ponazarja nevarnosti, s katerimi se soočajo policisti pri svojem delu. Vlado pozivajo, naj se opredeli do teh vprašanj in končno začne spoštovati njihovo delo ter ustavne odločbe, ki ščitijo pravico policistov do poštenih pogajanj in ustreznih pogojev dela.

Sindikat: Nismo primerljivi z drugimi poklici

PSS opozarja, da so v pogajanjih glede prenove plačnega sistema javnega sektorja večkrat poudarili, da bi morala vlada, skladno z Evropsko socialno listino in zakonodajo Evropske unije, poklice in delovna mesta ovrednotiti na zakonit in transparenten način. Kljub tem prizadevanjem pa vlada ni upoštevala predlogov policijskih sindikatov, kar po njihovem mnenju kaže na pomanjkanje spoštovanja do policijskega dela.

Sindikat prav tako poudarja, da vlada ne upošteva odločb Ustavnega sodišča RS, ki jasno navajajo, da policisti zaradi narave svojega dela niso primerljivi z drugimi poklici. Po njihovih besedah kljub temu vlada še naprej ignorira predloge za vzpostavitev ločenega stebra za javni red in varnost, ki bi omogočil pošteno vrednotenje specifičnosti policijskega dela.

Pričakujejo takojšen odziv premierja

Policijski sindikat je izrazil tudi zaskrbljenost glede kadrovske podhranjenosti v policiji, ki vodi do prekomernih nadur in povečanega števila poškodb med policisti. Vlado opozarjajo, da bi lahko takšno ravnanje povzročilo povečanje kriminala in poslabšanje varnostnih razmer v državi.

Sindikat zaključuje, da je slovenska varnost, ki je v zadnjih letih pritegnila pozornost svetovne javnosti, predvsem zasluga požrtvovalnega dela policistov, in ne delovanja vlade. Vlado pozivajo k takojšnjemu ukrepanju in opozarjajo, da bo pomanjkanje odziva dodatno potrdilo, da vladi ni mar za varnost državljanov.

PSS pričakuje takojšen odziv predsednika vlade in jasno zavezanost k reševanju izpostavljenih težav.