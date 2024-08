Po drami pri Kočevju na nogah Sindikat policistov: nadomestni zapor za Rome in zaostritev za prejemnike socialnih transferjev?

V Sindikatu policistov Slovenije opozarjajo na poslabšanje varnostnih razmer na nekaterih območjih v državi. Vodstvo ministrstva za notranje zadeve in policije pozivajo k sprejetju ukrepov, ki bodo zagotavljali bolj učinkovito uveljavljanje reda in izterjavo izrečenih kazni ter boljšo varnost policistov v postopkih in posledično tudi državljanov.

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) so v dopisu vodstvu ministrstva za notranje zadeve in policije izpostavili povečano število prekrškov in kaznivih dejanj pripadnikov manjšin na nekaterih območjih v državi ter vse pogostejša ogrožanja, napade in poškodbe policistov pri izvajanju policijskih nalog.

Od generalnega direktorja policije in tudi ministra za notranje zadeve pričakujejo, da bosta aktivno pristopila k »potrebnim spremembam zakonodaje, ki bodo zagotavljale bolj učinkovito uveljavljanje reda, bolj učinkovito izterjavo izrečenih kazni in boljšo varnost policistov v postopkih«.

Kot so navedli, se zavedajo, da v Sloveniji »sobivamo različni ljudje, ki se v različni meri zavedamo dejstva, da imamo poleg pravic v tej družbi tudi dolžnosti in odgovornost za svoja dejanja«. A po njihovem prepričanju je prav, da so »v državi zagotovljeni pogoji, kjer lahko vsak, ki se vedoma odloči, da bo s svojim ravnanjem kršil zakonodajo, pričakuje, da bo za svoje kršitve v polni meri in pod enakimi pogoji kot vsi ostali državljani tudi odgovarjal in za svoja dejanja nosil posledice«.

Ker ima celosten pristop državnih inštitucij neposredni vpliv na varnost policistov v postopkih s tem pa tudi na varnost državljanov Republike Slovenije in splošno varnost v državi, predlagamo, da se na ravni Policije in MNZ oblikuje pobuda za spremembo zakonodaje s področja zagotavljanja socialne varnosti na način, da je: - za vse prebivalce Republike Slovenije prejemanje socialnih transferjev v prvi vrsti vezano na redno obiskovanje šole oziroma drugih institucij pri otrocih in izkazano aktivno iskanje zaposlitve preko zavoda za zaposlovanje pri odraslih osebah. In nadalje, da se zaradi zagotavljanja učinkovitejše izterjave izrečenih glob in izvršitev tudi ostalih sankcij uvede spremenjen način izrekanja in izvajanja nadomestnega zapora, seveda na način, da ne posega v določbe Odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-12/12-22 z dne 11. 12. 2014, s katero je bil ukinjen uklonilni zapor.

Glede na ministrovo napoved na enem od sestankov z župani, kjer prebivajo pripadniki romske skupnosti, o povečani prisotnosti policistov v sindikatu pričakujejo, da bo minister obenem podal tudi pobudo predsedniku vlade, da se v reševanje vprašanj »enako hitro in enako učinkovito vključijo tudi inšpekcijske službe, centri za socialno delo, izobraževalne ustanove in druge pristojne institucije«.

Nadomesti zapor za Rome in zaostritev pogojev za prejmnike socialnih transferjev

