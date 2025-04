Srhljive prerokbe Babe Vange in »živečega Nostradamusa«: ena se je že uresničila

Z vse pogostejšimi opozorili o nevarnosti tretje svetovne vojne se mnogi zatekajo tudi k nadnaravnim razlagam prihodnosti.

Pozornost ponovno vzbujata slavna bolgarska prerokinja Baba Vanga in tako imenovani »živeči Nostradamus«, brazilski vedeževalec Athos Salomé, katerih prerokbe za leto 2025 naj bi se začele uresničevati.

Prerokovana katastrofa se je že zgodila

Baba Vanga, slepa prerokinja, znana kot »Nostradamus z Balkana«, je že pred desetletji napovedala, da bo leto 2025 zaznamoval uničujoč potres. Marca letos se je ta napoved uresničila: potres z magnitudo 7,7 je prizadel Tajsko in Mjanmar ter terjal približno 2.000 življenj. Približno istočasno je tresenje tal doseglo tudi Oceanijo – otoško državo Tonga, kjer so oblasti razglasile opozorilo pred cunamijem.

Vanga je umrla leta 1996, a številni verjamejo, da je bilo kar 85 % njenih napovedi točnih. Med drugim naj bi napovedala tudi napade 11. septembra, smrt princese Diane in podnebne spremembe. Za leto 2025 naj bi poleg potresov napovedala še »okrutne vojne« in celo svetovno »apokalipso«.

Athos Salomé: Srhljive napovedi kibernetskih vojn

Tudi brazilskega vedeževalca Athosa Saloméja, ki zase pravi, da je napovedal pandemijo covida-19, smrt kraljice Elizabete II. in rusko invazijo na Ukrajino, mediji imenujejo »živeči Nostradamus«. Prejšnji teden je znova opozoril na svojo lansko prerokbo o veliki kibernetski sabotaži v Južnokitajskem morju, ki naj bi se zdaj uresničevala.

Zase pravi, da je Nostradamus 21. stoletja. FOTO: Instagram

Po njegovih besedah je Kitajska razvila napravo, ki lahko prereže podmorske komunikacijske kable na globini do 4.000 metrov. To bi lahko destabiliziralo globalne finančne trge, oborožene sile in komunikacijske sisteme – vse to brez enega samega strela. »Podmorski kabli so nevidne arterije globalne komunikacije,« je opozoril Salomé in dodal, da bi njihova sabotaža pomenila »novo definicijo sodobnega vojskovanja«.

Požari, hibridni ljudje in moralna kriza

Salomé trdi, da je že januarja 2025 napovedal uničujoče požare v Kaliforniji, ki so res prizadeli območje Los Angelesa. Opozarja tudi, da bo letošnje leto prineslo »moralno krizo brez primere« zaradi razvoja hibridnih zarodkov človeka in živali, na katerega je Japonska dala zeleno luč že leta 2019.

Zanimivo je, da se Baba Vangine napovedi za leto 2025 ujemajo s tistimi, ki jih je zapisal že francoski prerok Nostradamus v 16. stoletju. V svoji knjigi Les Prophéties je napovedal »okrutne vojne na evropskih tleh«, v katerih bo sodelovala tudi Velika Britanija. Med vrsticami naj bi opozoril tudi na pojav nove »stare kuge, hujše od sovražnikov«, kar nekateri danes razumejo kot metaforo za pandemijo ali bioorožje.

Čeprav prerokbe ostajajo v sivi coni med verjetnim in neverjetnim, pa njihova skrb vzbujajoča skladnost s svetovnimi dogodki v mnogih znova prebuja vprašanje: ali gledamo v prihodnost ali jo že živimo?

Preberite še: