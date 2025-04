Planeti v sedmi hiši pomenijo tole

Če je v sedmi hiši Sonce, je partner središče našega sveta, nanj smo ponosni, on je naša trofeja. To je bolj očitno v ženskih kartah in manj prijetno v moških, saj je v tem primeru partnerica lahko izjemno dominantna. Pogosto Sonce tu nakazuje uspešnega partnerja, velikokrat dominantnega, redko je to enostaven znak, kar se zakona tiče. Sonce tu nakazuje tudi, da ima človek talent za odnose in je lahko v javnosti zelo spoštovan in priznan. Po drugi strani je včasih zanj preveč pomembno, kaj o njem mislijo drugi, njegova samozavest je pretirano odvisna od priznanja drugih.

Temeljno Luna v sedmi hiši ne prinaša stabilnih odnosov, prej možnost sprememb, včasih tudi ločitev. Partner je lahko nakazan kot preobčutljiv in pasiven (Luna, ki se negativno povezuje z ženskimi planeti) ali skrben in nežen. Luna tu lahko naznanja, da se neka ženska vpleta v partnerski odnos, lahko je tašča ali druga poročena ženska. Človek je v javnosti priljubljen ali precej dovzeten za mnenje drugih. Velikokrat ta povezava nakazuje čustveno odvisnost od partnerja.

Če je v sedmi hiši Sonce, je partner središče našega sveta. FOTO: Doralin Tunas/Getty Images

Če je Merkur v sedmi hiši, je človek zaradi tega vpliva bolj družaben, zna z ljudmi, zna reči pravo stvar v pravem trenutku. Pogosto so ljudje s to kombinacijo dobri svetovalci. Seveda je vse odvisno od znamenja in aspektov Merkurja. Oseba ima pogosteje mlajšega partnerja ali nekoga, ki je mladosten, komunikativen in zabaven, včasih neresen. V partnerstvu potrebujemo prijateljski in ekvivalenten odnos, predvsem veliko pogovora in skupnih interesov. Merkur tu sam zase ni dober znak stabilnosti in trdnosti odnosa, trajnost partnerstva je treba iskati drugje v karti.

Venera v sedmi hiši je prijetna kombinacija, ki nas dela bolj družabne, vodi v fino družbo. Temeljno naznanja, da je v našem življenju veliko lepih in prijaznih ljudi. Ljudje in javnost nas imajo radi, so nam naklonjeni. Tudi partner je nakazan kot prijazen in ljubeč. Tu Venera prinaša več harmonije v partnerstvu in odnosih (če ni slabo aspektirana), bolje za moške kot ženske, kjer včasih naznanja tudi prisotnost ljubice ali naredi partnerja precej poženščenega.

Mars v sedmi hiši ni prijeten, saj človeku življenje nosi ljudi, ki so precej borbeno naravnani, dinamični, manj potrpežljivi in dojemljivi za potrebe drugih. Ob obremenitvah to lahko prinaša zahtevne spore z ljudmi, tudi pravne spore in probleme v partnerstvu. Ob hujših obremenitvah je partner lahko celo agresiven. Odnosi so zahtevnejši, več je prepirov, napetosti, manj je miru v odnosih. Redko smo mi napeti, pogosto doživljamo to zunaj sebe in se ne zavedamo dobro, da je razlog za take napetosti tudi to, da ne znamo dovolj jasno postavljati meja, da drugim preveč pustimo. V partnerstvu potrebujemo akcijo, skupen šport, več strasti, lahko celo skupno delo.