Hrvati primerjali cene v trgovini! Bo velika noč dražja v Sloveniji ali pri njih?

Hrvaški sindikati so izračunali, da se obeta najdražja velika noč doslej. Najskromnejša košarica stane 122 evrov, srednja 256, najbogatejša pa kar 435 evrov. V primerjavi z lanskim letom je to podražitev za 5, 8 in 10 odstotkov, navajajo hrvaški mediji.

Največjo porabo tradicionalno pričakujejo na veliki petek. Sindikati opažajo tudi dvojne razlike v cenah na tržnicah in v trgovskih verigah, trgovci pa podražitve prikrivajo tako, da cene dvigujejo in nato z različnimi akcijami in popusti znižujejo.

Primerjali cene s Slovenijo

Nova TV je ob tem prelistala aktualne letake in kataloge trgovin, ki delujejo tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, in našla enake izdelke.

Seznam artiklov, ki so jih primerjali. FOTO: Zaslonski Posnetek Nova Tv

Šunka je v Ljubljani evro cenejša kot v Zagrebu, zavitek 30 jajc je pri Hrvatih cenejši za 30 centov, dražja pa sta hrenova omaka in pršut v istem zavitku.

Hrvati bodo za kilogram jagnjetine plačali evro in 20 centov manj, za kilogram orade pa 10 centov manj. Pri isti orehovi torti je po njihovih podatkih drastična razlika, čokoladnega zajčka pa je mogoče v Sloveniji kupiti ceneje. Na koncu pri istih osmih izdelkih prihranek v Sloveniji znaša skoraj štiri evre, so še navedli na Nova TV.