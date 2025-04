V tej evropski državi od četrtka prepoved vsega tega

Poljska v teh dneh sprejema nov zakon, ki bo prepovedal fotografiranje približno 25.000 lokacij po vsej državi, pri čemer se samo 3 % teh lokacij šteje za vojaške objekte; preostanek je sestavljen iz civilne infrastrukture.

Zakon bo začel veljati 17. aprila, prepoveduje pa fotografiranje na tisoče lokacij, vključno s pristanišči, železnicami, mostovi in ​​vladnimi uradi.

Lahko vas tudi aretirajo

Po teh zakonih o nacionalni obrambi je cilj preprečiti vohunjenje, navaja poljska TVP. Zakon je odgovor na naraščajoče skrbi glede nacionalne varnosti na Poljskem in v Evropi po ruski invaziji na Ukrajino.

FOTO: Voranc Vogel

Kršitelje prepovedi lahko doleti denarno kazen, aretacija ali zaplemba opreme. Kritiki zakona trdijo, da so pravila nejasna in bi lahko vplivala na običajne ljudi, ne pa na dejanske vohune in vohunjenje.