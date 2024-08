Mladoletnika bežala pred policijo, ko so ju prijeli, so jih napadli domačini!

Včeraj okoli 20. ure so policisti v Kočevju pri kontroli prometa ustavljali osebno vozilo, a na znake policistov ni ustavilo, ampak je odpeljalo naprej.

»Voznik in njegov sopotnik sta vozilo po krajši vožnji ustavila na travniku in zbežala. Policisti so mladoletnega voznika prijeli, pri tem pa je do njih prišlo več občanov, ti so z udarci, odrivanjem in grožnjami policistom želeli preprečiti navedeno prijetje. V postopku je bila za nujno potreben čas odvzeta prostost trem osumljencem, ki so sodelovali pri izvršitvi kaznivega dejanja. Prav tako je med postopkom ena osumljenka v službeno vozilo policije vrgla kamen in ga poškodovala. V postopku sta bila dva policista lažje poškodovana,« javnosti sporočajo s PU Ljubljana.

Zoper vse štiri osumljence bo podana kazenska ovadba zaradi suma izvršitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in poškodovanja tuje stvari. Prav tako je bilo zaseženo vozilo mladoletnemu vozniku, zoper njega pa bosta podana obdolžilni predlog na pristojno sodišče in kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje identitete drugih oseb, ki so bile udeležene pri izvršitvi kaznivega dejanja.