Romi za incidente krivijo državo, Jelinčič pričakovano: Cigani na Kočevskem pretepajo policaje (VIDEO)

Poročali smo že o incidentu, ki se je v nedeljo zgodil v Kočevju. Tako so policisti pri kontroli prometa ustavljali osebno vozilo, a na znake policistov ni ustavilo, ampak je odpeljalo naprej. Policisti so mladoletnega voznika kasneje prijeli, pri tem pa je do njih prišlo več občanov, ti so z udarci, odrivanjem in grožnjami policistom želeli preprečiti prijetje. Prav tako je med postopkom ena osumljenka v službeno vozilo policije vrgla kamen in ga poškodovala. V postopku sta bila dva policista lažje poškodovana, so sporočili iz PU Ljubljana. Kasneje se je izkazalo, da gre za pripadnike Romske skupnosti.

Romi pravijo, da je za incidente kriva država, ki da jih sili v konflikte z domačini.FOTO: Foto: Tadej Regent/Delo

Kriva države, Romi napovedali protestno kampiranje pred občino

Ob tem so v oddaji 24 ur poročali, da Romi pravijo, da je za tovrstne incidente kriva država, ki da jih sili v konflikte z domačini. Glavni problem naj bi bila po njihovih besedah voda, saj nimajo urejenega vodovoda. Ob tem naj bi v ponedeljek celo protestno kampirali pred stavbo občine, so še poročali v oddaji.

Zmago Jelinčič Plemeniti. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

No, mnenje o problematiki je podal tudi šef SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Tako je ocenil, da Cigani na Kočevskem pretepajo policaje. »Ti ne smejo udariti nazaj, kaj šele streljati. Če policist strelja pri tem ko je napaden, bo procesiran najprej on. Pa kakšna država smo mi? A bo policaj minister Poklukar naredil kaj za policiste,« se sprašuje Jelinčič.