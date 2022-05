Po težki bolezni je umrl dr. Tomo Korošec

Danes ponoči je po težki bolezni v 84. letu preminil jezikoslovec dr. Tomo Korošec, ki je bil svojim študentom znan kot 'Profesor vejica'.

Korošec je leta 1963 diplomiral iz slavistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in tam leta 1976 tudi doktoriral. Do leta 1972 je bil asistent na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, do leta 1978 na filozofski fakulteti. Potem je začel predavati slovenski knjižni jezik in stilistiko na zdajšnji Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Korošec je v svojem raziskovalnem delu obravnaval vprašanja stilistike poročevalstva, jezikovne kulture, terminologije, besediloslovja in računalniške obdelave slednje ter je avtor več knjig, učbenikov in slovarjev, med drugim vojaškega in ribiškega, pa tudi soavtor SSKJ. RTVS je o njem posnel dokumentarec, za katerega napovednik si oglejte spodaj.