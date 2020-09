Potrjena okužba na OKS, ministrica v samoizolaciji

Ministrica v samoizolaciji

Novico Orešnika je za STA potrdil tudi tiskovni predstavnik OKS Brane Dmitrović in povedal, da je okuženi in trojica njegovih sodelavcev že v karanteni. Ob tem je izpostavil, da četverica nima nikakršne povezave s ponedeljkovim gala večerom v Ljubljani.

Še vedno odmevani nosila zaščitne maske. Ministrica bo, če je naredila kaj narobe, nosila svoj del odgovornosti, je ob tem povedal šef stranke SMC in minister za gospodarstvo​Počivalšek je dejal, da bo treba počakati na vse informacije o ponedeljkovi prireditvi Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), na kateri šolska ministrica Simona Kustec ni nosila zaščitne maske. Organizator ponedeljkove dobrodelne prireditve je po Počivalškovih besedah zagotovil, da je imel vse usklajeno z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. »Če je storjena napaka, jo je treba priznati. Treba se je odgovorno obnašati do teh zadev,« je poudaril. Po njegovih besedah velja počakati na vse informacije o dogodku in šele nato sprejeti odločitev.»Verjamem, da bomo dobili vse informacije, ki so potrebne, da vemo, kaj se je v resnici dogajalo, in da tudi na osnovi tega sprejmemo odločitve. Organizator je odgovoren za izvedbo prireditve, ministrica pa bo, če je naredila kaj narobe, nosila svoj del odgovornosti,« je Počivalšek dejal o morebitni odgovornosti ministrice za izobraževanje, znanost in šport Kustečeve, ki prihaja iz vrst SMC.Ob tem pa je novinar oddaje Svet na Kanalu Asporočil, da so na Olimpijskem komiteju potrdili eno okužbo s koronavirusom, a da ta oseba ni bila prisotna na ponedeljkovem dogodku, kjer so bili udeleženci brez mask.Več zaposlenih na OKS je v samoizolaciji, od danes tudi ministrica Kustec.Kustečeva je ponedeljkovo ravnanje po poročanju Kanala A pojasnila v pismu stranki, v katerem je zapisala, da so na večerjo prišli in odšli z maskami, za večerjo pa so bila »pred vstopom v jedilni prostor dana s strani organizatorja zagotovila, da so izpolnjeni vsi epidemiološki ukrepi, da je varno, da jih zaradi TV prenosa in večerje nikomur od udeležencev ni potrebno nositi«. Glede na nastalo situacijo se je odločila, da bo danes in v četrtek preventivno ostala doma, v četrtek zjutraj pa bo po dogovoru z NIJZ opravila test na okužbo z novim koronavirusom in se vrnila na delo takoj, »ko dobim rezultat - negativen, seveda«, je še zapisala.