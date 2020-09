Ministrica razjezila javnost: sprašujejo jo, ali tukaj virusa ni

Maske za učitelje in starejše učence

Vlada je prejšnji teden sprejela, da je od sobote treba maske nositi tudi na odprtem, tj. javnih prostorih z veliko ljudmi, kjer ni mogoče zagotoviti dovolj velike razdalje. Maske morajo nositi tudi vsi šolarji od 7. razreda dalje ves čas pouka. Tudi vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcih ter učiteljice in učitelji v razredih vseh stopenj morajo nositi maske.



Ponedeljkova dobrodelna prireditev Olimpijskega komiteja Slovenije je dvignila ogromno prahu. V polni dvorani slovenskih športnikov in pomembnežev je bila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ki tako kot kot ostali ni nosila zaščitne maske, pa čeprav je prireditev potekala v zaprtem prostoru.Dogodek, ki so ga predvajali na nacionalni televiziji, si je ogledalo veliko Slovencev, ki se zdaj zgražajo nad videnim in sprašujejo, kako se lahko pričakuje od državljanov, da bodo upoštevali ukrepe, če jih še sami ne.A bolj kot ravnanje vseh ostalih je slovensko javnost v slabo voljo spravilo dejanje ministrice, ki so jo kamere ujele, ko je v izbrani množici gostov brez maske sproščeno sedela ob predsedniku Mednarodnega olimpijskega komitejain spremljala zabavni program.»Očitno ukrepi za 'prvorazredne' vladne funkcionarje ne veljajo ali pa tam, kjer so oni, virusa ni,« je zapisalain pozvala ministrico k odstopu. »V tujini je zaradi bistveno manjšega zdrsa odstopil komisar. To, kar je včeraj demonstrirala ministrica za šolstvo, je zrelo za njen nepreklicni odstop.«Poslanecpa je dodal: »No, to sem izpostavil v državnem zboru. A smo res državljani A- in B-kategorije? Predsednikočitno ni razumel, za kaj gre. Nič čudnega, saj marsikaj ne razume, zakaj je v koaliciji.«Kritična je bila tudi, vodja vladne strokovne službe.športnikov in pomembnežev, ki so se zbrali na prireditvi OKS: »Tudi sama sem gledala to oddajo in bilo je nenavadno, saj športniki iz svojih tekmovanj vedo, da se maske nosijo povsod. V takem okolju bi bilo primerno, da nosijo maske. Seveda je z maskami nemogoče jesti, a bilo bi primerno, da prireditve potekajo brez pogostitev.« Dodala je še, da bi bilo prav, da se zavedajo, v kakšnih časih živimo in naj dajejo z zgledom javnosti in otrokom podporo. »Gre za državljansko zavedanje in sodelovanje, na katerega apeliramo. Nima to prav nič opraviti z učinkovitostjo mask, ker maske učinkujejo in to, da nekateri tega ne vedo, ni dobro.«Oglasil se je tudi premier: »Nošenje maske v zaprtih javnih prostorih je obvezno. Razumljivo je, da med večerjo ne moreš imeti nadete. A vlada je v sklepih dne 17. 9. 2020 resno priporočila, naj se ob/po javnih dogodkih NE organizirajo zakuske. Za upoštevanje pravil so odgovorni organizatorji prireditev.«O tem, zakaj ni nosila maske, medtem ko jo učenci in učitelji med poukom morajo, smo povprašali ministrico samo. Njen odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.