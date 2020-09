Po zabavi brez mask ministrica na testiranje

Po včerajšnjem spodrsljaju ministrice za izobraževanje, znanost in šport, ko na dobrodelni prireditvi OKS ni nosila zaščitne maske, se ministrica opravičuje.Preberite tudi:»Ministrica se iskreno opravičuje in ji je zelo žal, ker na včerajšnjem dogodku ni nosila zaščitne maske. Po zagotovilih organizatorja so prireditev organizirali skladno s priporočili in z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ministrica se bo iz zaščitnih razlogov testirala na covid 19,« so sporočili iz njenega kabineta.Pojasnila je zahteval vladni govorec njeno ravnanje in ravnanje ostalih prisotnih pa je okrcala tudi Bojana Beović, ki je dejala, da je to slab zgled . Oglasil se je celo predsednik vlade, ki je vso krivdo sicer zvalil na OKS, iz opozicijskih vrst pa je celo slišati pozive k odstopu.Ministrica sicer ni bila edina, ki na prireditvi ni nosila zaščitne maske. Posnetki razkrivajo, da prav nihče od povabljenih gostov, ki so sedeli v dvorani, ni nosil maske, kar je seveda sprožilo burno razpravo na družabnih omrežjih. Ministrici očitajo dvoličnost, ko na eni strani od učiteljev in učencev zahteva, da pri pouku nosijo maske, sama pa se tega pravila v zaprtem prostoru ne drži.