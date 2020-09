Ministrico kritizirajo: Torej je dovolj iskreno opravičilo tudi otrok v šoli?

Javnost je do ministrice, ki od otrok in učiteljev zahteva, da nosijo masko pri pouku, sama pa je na dobrodelni prireditvi, kjer je bila velika množica povabljencev ni nosila, neusmiljena. Ko se je danes po številnih vprašanjih, zakaj ni nosila maske, o pravičila in napovedala, da bo šla na testiranje , se je nanjo na twitterju vsul nov plaz kritik.Številni jo pozivajo k odstopu in sprašujejo, ali bo sama poravanala stroške testiranja. Sprašujejo jo tudi, ali bo tudi v primeru navadnih državljanov dovolj iskreno opravičilo.Na ministrico smo medtem naslovili vprašanje, ali bo testiranje opravila samoplačniško in ali se bo do takrat, ko bodo znani rezultati testa samoizolirala?Na ravnanje ministrice in ostalih prisotnih se je odzvala tudi Bojana Beović, ki je dejala, da dajejo slab zgled.