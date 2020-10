Na intenzivni negi v Ljubljani tudi 44-letnik, ki je bil predhodno zdrav (VIDEO)

Najnovejše informacije in številke o novem koronavirusu spremljamo na tej povezavi

Najmlajši bolnik na intenzivni negi prehodno zdrav 44-letnik

Po slabi epidemiološki sliki prejšnji teden sta pred javnost nastopilas Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri UKC Ljubljana ter vladni govornik. Medtem ko so v nedeljo sporočili, da so v soboto potrdili 411 novih okužb, dan pred tem pa 380, so v nedeljo zabeležili občuten padec okužb, in sicer 169. Število okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih štirinajstih dneh (incidenca) je 165.Kot je uvodoma dejal Kacin, je bil vikend, ki je za nami, izjemno zahteven. Veliko je bilo testov, še posebej v soboto, in tudi veliko okužb. Kot je opozoril, se tudi število hospitaliziranih pacientov iz dneva v dan povečuje. Podatki za nedeljo so po njegovih Kacina znova netipični. Opravili so 1404 testiranj, potrjetnih pa je bilo 169, kar je 12 odstotkov od vseh testiranj. Dve osebi sta umrli. Manjše število testiranj je po besedah Kacina mogoče pripisati slabemu vremenu.Kacin je poudaril, da so slovenske bolnišnice pokazale dovolj prožnosti, saj zagotavljajo dovolj postelj za bolnike s covidom. »Naj pohvalim vse, ki resno jemljete opozorila in pozive stroke ter virusa ne jemljete zlahka. Visoko število testiranj čez vikend to potrjuje. Torej hvala ogromni večini državljanov in drugih prebivalcev, ki pomagajo sebi, svojim, sodelavcem in vsem nam pri soočanju z virusom.« Odločitve glede zaostrovanja ukrepov se bodo po njegovih besedah sprejemale na predlog svetovalne skupine.z infekcijske klinike je dejala, da imajo tam trenutno 42 bolnikov s covidom, od tega jih je 12 na intenzivni enoti. Razkrila je tudi, da je med bolniki, ki so hospitalizirani na intenzivni enoti, tudi nekaj takih, ki nimajo pridruženih bolezni. Najmlajši je star 44 let. Z novim koronavirusom je okužena tudi predsednica Zdravniške zbornice Slovenija Zdenka Čebašek Travnik , so zapisali na spletni strani zbornice. Okužen je tudi njen soprog, najverjetneje je izvor na ortopedski kliniki, kjer je zaposlen. Pri zbornici so poudarili, da sta se oba držala priporočil proti prenosu virusa tako v službi kot tudi v javnih prostorih.