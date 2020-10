Prva med zdravniki okužena, bila tudi na ministrstvu

Na MZ so ji izmerili temperaturo

Merd tistimi, ki so po testiranju na novi koronavirus v zadnjih dneh prejeli novico, da so pozitivni, je tudi prva med zdravniki v državi. Predsednica zdravniške zborniceje bila v petek po 13. uri po telefonu obveščena, da sta oba s soprogom pozitivna na testu za sars-cov-2.Na testiranje sta bila napotena v četrtek, ker se je soprog slabo počutil. Predsednica je ta dan zapustila zbornico malo po 12. uri in je v petek delala od doma, saj je ostala v samoizolaciji že ob čakanju na rezultat. Zelo verjeten vir okužbe soproga je žarišče na ortopedski kliniki, kjer je zaposlen, so sporočili z zbornice: »Poudariti želimo, da sta se oba držala vseh priporočil za preprečevanje prenosa koronavirusa tako v službi kot v javnih prostorih.«Preberite tudi:Predsednica je po prvem zbiranju informacij okoli 14. ure obvestila vse vodje zborničnih oddelkov, ti pa naprej vse zaposlene. Posredovala je tudi vsa dostopna navodila oziroma priporočila NIJZ, kako ravnati v primeru, če bi pri sebi opazili znake okužbe. Podpredsednikje med vikendom opravil telefonske pogovore z vsemi vodji oddelkov in služb. Po podatkih zbornice do nedelje popoldne nobeden od zaposlenih ni imel znakov okužbe. Ker ima večina zaposlenih možnost za delo od doma, se bo temu prilagodila dejavnost zbornice.Vsi zaposleni v zbornici in vodstvo ves čas upoštevajo vsa navodila NIJZ za zaščito pred okužbo (nošenje mask, razkuževanje rok in zagotavljanje potrebne distance). Prav tako dosledno izvajajo vse ukrepe, ki veljajo za obiskovalce – obvezno nošenje mask ves čas zadrževanja v zbornici, medosebna razdalja in razkuževanje; razkužila so na voljo ob vhodih, ob vstopih v dvigala, pred vsako učilnico in dvorano ter v skupnih prostorih.Čebašek Travnikova je bila v četrtek zjutraj na sestanku na ministrstvu za zdravje, kjer so ji izmerili temperaturo, ki je bila normalna, tako kot njeno počutje. Rezultat testa je sama sporočila osebam, s katerimi je bila v stiku prejšnji teden.Glede na to, da mora ostati v samoizolaciji, bo predsednica svoje delo opravljala od doma, sestankov se bo udeleževala prek spletnih povezav, v prostorih zbornice pa jo bo nadomeščal podpredsednik Klančič.