Policija z grozljivimi informacijami: Poškodbe tako hude, da bodo potrebne DNK-analize

Policijska uprava Ljubljana že drugi dan intenzivno izvaja naloge na območju nesreče v tovarni v Kočevju. Pred medije je stopil Valter Zrinski, vodja oddelka za splošno kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana.

Kriminalisti so včeraj v poznih večernih urah s preiskovalno sodnico ter z državnim tožilcem zaključili prvi del ogleda mesta eksplozije in pri tem odkrili pet pokojnih oseb. Potrjevanje identitete oseb trenutno še vedno poteka. Ogled kraja se bo nadaljeval danes, poročajo ljubljanski policisti. V pravi fazi so zavarovali širše območje kraja in preprečevali prehod ljudem ter pomagali pri nemotenem izvajanju intervencije.

»Ugotavljali so identiteto pogrešanih, v poznem popoldanskem času pa so začeli ogled kraja dogodka. Na kraju so našli pet mrtvih oseb, katerih identiteta trenutno še ni znana.«

Povedal je še, da bo preiskava izredno zahtevna, ugotavljali bodo vzrok dogodka. Tovrstna dejanja zahtevajo posebne veščine, saj gre za eno težjih preiskav. Pogrešani so trije tuji državljani, dva iz Bosne in Hercegovine in eden iz Makedonije. Identitete bodo ugotavljali z DNK-analizo.