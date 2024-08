Pet mrtvih otrok je odločno preveč! Starši pogosto delajo to ključno napako

Bliža se začetek novega šolskega leta, ko bodo otroci ponovno aktivni udeleženci v prometu – kot pešci, kolesarji ali sopotniki v avtu. Odrasli imamo nalogo, da jih pri tem zaščitimo.

V prostorih URI Soča je tako v četrtek potekala okrogla miza na to temo, ki jo je organiziral Zavod Varna pot. Dogodek so z aktivno udeležbo podprli še mag. Ivan Kapun z Generalne policijske uprave, mag. Saša Jevšnik Kafol z Agencije RS za varnost prometa, Robert Sabol, dipl. zn. reševalec, inštruktor ITLS pediatric & adult, ter Reševalna postaja UKC Ljubljana.

Slovenija po študiji Evropske organizacije za varnost cestnega prometa v zadnjih 10 letih sodi med prvih šest držav v Evropski uniji po varnosti otrok, navajajo v sporočilu za javnost.

V zadnjih šestih letih je življenje na naših cestah izgubilo pet otrok, 28 pa jih je bilo huje poškodovanih. »Velikokrat smo se že soočili s posledicami nesreče, kjer je otrok utrpel hude poškodbe zaradi neuporabe avtosedeža,« je dejal Robert Sabol in razkril, mu v spominu dlje ostajajo »tiste, kjer so bili udeleženi otroci. Tako zmeraj, ko se peljem mimo katerega izmed krajev nesreče, intervencijo podoživljam.«

Nobena smrt na cestah ni sprejemljiva

Dogodek je izpostavil Vizijo NIČ – mednarodno pobudo, katere podpisnica je tudi Slovenija. Njen cilj je, da se do leta 2030 prepolovi število umrlih in hudo telesno poškodovanih, do leta 2050 pa naj na cestah ne bo ugasnilo nobeno življenje več. Z združevanjem napredne tehnologije ter s prizadevanji za večjo ozaveščenost javnosti se ta vizija korak za korakom uresničuje, poroča Zavod Varna pot.

Slovenija je v samem vrhu evropskih držav v dosledni uporabi otroških avtosedežev.

»Po izvedenih kontrolah pripetosti potnikov je pripetost v Sloveniji kar 95-odstotna,« je povedala Jevšnik Kafol. Opozorila je tudi, »da se prav v bližini doma zgodi največ nesreč, kjer prav otroci utrpijo najhujše posledice«. Zato je varnostne sisteme, kot sta varnostni pas in otroški sedež, treba uporabiti tudi na kratkih razdaljah.

Mag. Ivan Kapun vidi uporabo varnostnih pasov in drugih zadrževalnih sistemov kot enega najučinkovitejših in preprostih načinov ohranjanja varnosti. »V letu izrečemo med 30.000-40.000 ukrepi zaradi neuporabe varnostnih pasov, kar 4.000 smo jih izrekli zaradi neuporabe zadrževalnih sistemov, kamor sodijo tudi otroški avtosedeži. To nam kaže, da imamo pri ozaveščanju še precej dela,« meni.

Delovanje sil na otroka je veliko večje

Vsi strokovnjaki so si bili enotni, da je prav pravilna in dosledna uporaba otroških avtosedežev ključna za preprečevanje poškodb otrok v primeru prometnih nesreč.

»Človeško telo je antropološko razvito za 'potovanje' s 6 km/h, kolikor lahko dosežemo s hojo. Otrok ni pomanjšan odrasli. Delovanje sil na otroka je še toliko večje, proporci telesa so drugačni, skelet še ni dokončno formiran, prav tako ne mišična tkiva. Ob trku so obremenitve zato še toliko hujše in vratna hrbtenica je tista, ki utrpi največ škode,« je na okrogli mizi pojasnil Sabol.

Starši največ napak naredijo, ker otroke prehitro prestavijo v večji sedež. A sedeži lahko varnost, ki jo obljubljajo, zagotovijo le ob pravilni uporabi. Navodila o višini in teži otroka, za katerega je določen avtosedež primeren, so ključnega pomena, so še sporočili z Zavoda.