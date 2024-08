Ob začetku šolskega leta poostren nadzor, meritve hitrosti v okolici šol že izvajajo

V šolskem letu 2024/2025 se bo v javnih osnovnih šolah v Mestni občini Ljubljana (Mol) skupaj izobraževalo 24.945 osnovnošolcev v 1105 oddelkih, kar je 267 učencev manj kot lani. Od tega bo šolski prag prvič prestopilo 2462 prvošolcev, 135 manj kot v lanskem šolskem letu. V ljubljanske vrtce pa bo vključenih 12.549 otrok, 369 manj kot lani.

Ljubljanski podžupan Boštjan Koritnik je na današnji novinarski konferenci dodal, da je zaradi manjšega števila osnovnošolcev ustrezno manjše tudi število oddelkov, teh bo letos 13 manj kot lani. Povprečno število otrok v posameznem oddelku ostaja enako, in sicer 22,6, med prvošolci, ki se bodo šolali v 111 oddelkih, pa je povprečno število v oddelku rahlo padlo, s 23,0 na 22,2.

V vrtcih 369 otrok manj

Medtem bo ljubljanske javne vrtce obiskovalo 12.549 otrok. Vrtci so sicer za šolsko leto 2024/2025 prejeli 2473 vlog za vpis otrok, od tega 2152 vlog za prvo starostno obdobje in 321 za drugo starostno obdobje.

Na centralnem čakalnem seznamu je trenutno 64 čakajočih otrok. »Računamo, da bodo spomladi sprejeti vsi otroci, razen če želijo starši otroka vpisati v točno določen vrtec oziroma enoto vrtca,« je povedal Koritnik. Trenutno je prostih mest v vseh programih 352.

Skoraj 50 milijonov investicij

V šolskem letu 2024/25 bodo otroci predvidoma razporejeni v 757 oddelkov, kar je 12 manj kot lani. Načrtujejo 17 razvojnih oddelkov, od tega enega novega v Vrtcu Jarše. Koritnik je dodal, da zelo dobro skrbijo za otroke s posebnimi potrebami v vrtcih, njihov delež pa znaša 7,3 odstotka.

Koritnik je povedal še, da so v letih 2023 in 2024 za investicije na področju vzgoje in izobraževanja v proračunu namenili 48,8 milijona evrov. V preteklem šolskem letu so celovito prenovili OŠ Savsko naselje in prostore Vrtca Jelka - enota Storžek, ki deluje v prostorih šole. Prenovili so tudi objekta Vrtca Jarše - enota Rožle in Vrtca Miškolin - enota Sneberje. V OŠ Dravlje so prenovili kuhinjo, del stavbe in opreme, v Vrtcu Jelka - enota Jelka, centralno kuhinjo vrtca, ob Vrtcu Pedenjped - enota Sladkosned pa so uredili novo igrišče.

Starši prvošolcev imajo prvi dan prost

Ravnateljica OŠ Majde Vrhovnik in predsednica aktiva ravnateljev ljubljanskih osnovnih šol Mateja Urbančič Jelovšek je dejala, da se bodo kljub pomanjkanju kadra trudili zagotoviti optimalno kakovost pouka in poskrbeli za dobro počutje vseh. Učenke in učence pa, da bodo še naprej vzgajali v duhu strpnosti, medsebojne pomoči, solidarnosti in spoštovanju narave.

FOTO: Shutterstock

Ljubljanski župan Zoran Janković pa je dodal, da imajo starši prvošolcev v Mol na prvi šolski dan dela prost dan z namenom, da pridejo v šolo skupaj s prvošolci in se z njo seznanijo. Poudaril je, da mora biti šola prostor, kjer se učenci družijo, pridobivajo prijatelje in znanje, ne sme pa biti nobenega nasilja.

Poostren prometni nadzor blizu šol

Na današnji novinarski konferenci so sogovorniki opozorili tudi na prometno varnost v okolici šol. Direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec je poudaril, da že izvajajo meritve hitrosti v okolici šol, v prihodnjih tednih pa načrtujejo tudi dodatne nadzore voznikov osebnih vozil, koles, mopedov in e-skirojev.

»Starši - odrasli bodimo zgled svojim najmlajšim in mladostnikom, bodimo pozorni pri uporabi varnostnih pasov v vozilih, pravilnem prečkanju ceste in vseh drugih dejavnostih v prometu. Skupaj lahko poskrbimo, da bo vsaka pot naših otrok varna,« je pozval. Omejec je ob tem prvošolce in starše spomnil, da je uporaba rumene rutice obvezna.

Vodja odseka za redarstvo Bojan Petek pa je povedal, da bodo redarji pri nadzoru še posebej pozorni na parkiranje na šolskih poteh, pločnikih in kolesarskih stezah. Tudi letos bodo stacionarni radarji postavljeni na Aljaževi, Roški, Tržaški, Cesti v Mestni log, Dunajski in Samovi ulici. Nadzore pa bodo izvajali tudi z dvema mobilnima radarjema, ki sta nameščena v vozilih mestnega redarstva.

Poteka še postavitev štirih novih ohišij za samodejne radarje na Ulici bratov Babnik, Hradeckega cesti, Tovarniški ulici in Dunajski cesti. Z meritvami pa bodo začeli predvidoma v času evropskega tedna mobilnosti, med 16. in 22. septembrom.