Mladoletniki ogrožajo sebe in druge

V zadnjem času se kar vrstijo opozorila različnih vladnih služb in nevladnih organizacij o problematiki ranljivih udeležencev v prometu. Veliko e-skirojev in mopedov uporabljajo številni mladi vozniki, ki so v prometu neizkušeni, vse prevečkrat preveč pogumni, na žalost tudi objestni. Posledice so seveda lahko zelo hude, celo usodne.

87,7 KILOMETRA NA URO je drvel – moped!

Na žalost smo letos morali poročati tudi o smrtni žrtvi, zgodila se je tik pred poletnimi počitnicami pri naselju Krapje. Tam je mladoletnica s skuterjem zapeljala na bankino, izgubila nadzor in s sopotnico padla po vozišču. »Voznica se je lažje poškodovala, medtem ko je njena mladoletna sopotnica utrpela posebno hude telesne poškodbe in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v Splošno bolnišnico Murska Sobota,« so sporočili s PU Murska Sobota. A žal je dan pozneje sledila tragična vest, saj je UKC Maribor sporočil, da je za posledicami prometne nesreče v bolnišnici umrla.

V ospredju mopedisti

Ko gre za prometne nesreče, po podatkih Agencije za varnost prometa RS (AVP) izstopata dve kategoriji, v katerih delež mladoletnikov prav bode v oči. Delež mladoletnih povzročiteljev nesreč z e-skiroji, ki jih prav tako radi povezujejo z mladimi in poškodbami, je lani znašal 18 odstotkov, letos (do 9. julija.) 20 odstotkov, pri kolesarjih lani 14 odstotkov in letos (do 9. julija) 16 odstotkov. Pri mopedih in t. i. 25-kah (mopedih do 25 kilometrov na uro) pa je bistveno drugače. Pri prvih je lani delež mladoletnih povzročiteljev znašal 34 odstotkov, do 9. julija letos pa 40 odstotkov. Še višji je pri drugih: lani 59 odstotkov, letos že 57 odstotkov.

Še zlasti veliko jih je na Obali. FOTO: PU Koper

Tudi e-rolke Policisti vsako leto ugotavljajo številne kršitve mladoletnih voznikov (niso všteti otroci do 14. leta). Od zadnjih let izstopa prav lansko s 1387 kršitvami. Najpogostejše kršitve so po podatkih policije povezane z uporabo čelade, nepravilno stranjo oziroma smerjo vožnje, uporabo svetlobnih teles, nepravilnostmi, povezanimi z vozilom, in tudi z vožnjo pod vplivom alkohola. Policisti opozarjajo na dejstvo, da je v zadnjih letih v porastu mikromobilnost, z razvojem novih prevoznih sredstev pa se pojavljajo tudi nove nevarnosti in tveganja, ki jih sodobna prevozna sredstva predstavljajo. Gre za e-skiroje, e-kolesa, mopede, celo e-rolke. »Uporabniki teh prevoznih sredstev se pogosto ne zavedajo, da morajo spoštovati cestnoprometne predpise kot preostali udeleženci, zato pogosto prihaja do nevarnih situacij in prometnih nesreč z lahko ter hudo telesno poškodbo udeležencev in povzročiteljev. Prav tako sta potrebni zadostna spretnost za obvladovanje navedenih prevoznih sredstev in uporaba ustrezne površine,« dodajajo.

Kot menijo na AVP, bi to stanje lahko pripisali dejstvu, da so mladoletni tako rekoč najbolj intenzivni uporabniki v tej kategoriji. »Je pa res tudi, da se število nesreč dviguje, kar je mogoče pripisati večjemu številu teh vozil v prometu, saj se tudi prodaja dviguje,« pojasnjujejo. Statistika sicer ne loči med mopedi in kolesi s pomožnim motorjem, toda leta 2021 jih je bilo prodanih 69.814, leta 2022 že 72.287, lani pa 74.221.

Objestneži

»Agencija za varnost prometa si ves čas prizadeva za večje ozaveščanje in vzgojo najmlajših in najbolj ranljivih udeležencev v prometu s številnimi in rednimi preventivnimi akcijami, predvsem za mlade kolesarje in mopediste oziroma motocikliste,« opozarjajo na AVP. A vprašanje je, koliko prometna vzgoja, svetovalne akcije, brošure in podobna preventiva vplivajo na določene voznike, s katerimi imajo v zadnjem času še opravka policisti. Še zlasti z Obale prihajajo novice o mladoletnikih (in mladostnikih, komaj polnoletnih), ki z objestno vožnjo ogrožajo sebe in druge.

FOTO: Tt

FOTO: Dk Igd

Tako so denimo v začetku julija policisti v Kopru ustavili 14-letnega fanta, ki je ob 22.40 v centru mesta peljal proti Pristaniški ulici po zadnjem kolesu s preveliko hitrostjo. »Zaradi suma, da moped presega največjo moč motorja ali največjo konstrukcijo hitrost, določeno v homologacijskih dokumentih vozila, je bil odrejen izredni tehnični pregled. Pokazal je, da moped dosega hitrost kar 87,7 kilometra na uro,« so sporočili. Super hitri moped so seveda zasegli.

Z begom dodatno tvegajo

V teh dneh so pristojni znova opozarjali. Ko so denimo sredi meseca opravili poostren nadzor nad mopedisti, so samo v dveh urah zasegli pet mopedov, od katerih so bili trije predelani, v dveh primerih pa voznika nista imela veljavnega vozniškega dovoljenja. Poleg tega so za različne kršitve motoristom, voznikom e-skiroja in mopedistom izdali 16 plačilnih nalogov. Nadzor bodo nadaljevali do konca motoristične sezone. Razlogov imajo dovolj, saj je število mladoletnikov na predelanih mopedih očitno preseglo vse meje.

Tudi Peter Leban, policijski inšpektor na oddelku za cestni promet, je opozoril, da imajo pogosto opravka z mladostniki, katerih mopedi so predelani in dosegajo hitrosti, ki so veliko večje od konstrukcijsko določenih. Skupine mladoletnikov se ob mraku zbirajo na določenih mestih Parenzane, na parkiriščih, v garažnih hišah, pred trgovskimi centri in podobno ter tam preizkušajo zmogljivost svojih predelanih mopedov, vozijo objestno ter ogrožajo sebe in druge. Ob prihodu policistov zbežijo, med begom pa seveda povzročijo še veliko večjo nevarnost za nastanek prometne nesreče.