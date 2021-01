Pahor Janševo vlado ocenil nižje kot lani: to je vzrok

Predsednik republikeje v pogovoru za TV Slovenija izrazil upanje, da se bomo ob 30-letnici samostojne države junija letos veselili tudi konca epidemije. Kljub težavam in stiskam ter utrujenosti zaradi tega je pozval, naj strnemo vrste in prečkamo ciljno črto, ki se nakazuje maja ali junija. »Tudi po mnenju strokovnjakov, ki upoštevajo pojav novih sevov koronavirusa, ni razlogov, da bi opustili upanje, da se bo kriza do poletja iztekla.« Želi si, da bi obletnico osamosvojitve praznovali zunaj, skupaj, veseli konca epidemije in ponosni ob jubileju.Pahor pravi, da vladadela dobro, da se trudi spopadati se z epidemijo in pomaga tistim, ki so v stiski. Dejal pa je, da je »zaradi nekaterih drugih ukrepov, ki se javnosti in meni niso zdeli bistveni za reševanje epidemije« ta ocena dela vlade nižja, kot je bila na začetku mandata. Pri tem je izpostavil dejanja, ki so zadevala pravno državo, neodvisnost sodstva, medijev. Pri tem pa po njegovem ni šlo za velike posege, a so vznemirili javnost in so bili v tem smislu odveč.Predsednik države še meni, da bi se Slovenija bolje spopadla z zdravstveno krizo, če bi bilo na političnem parketu več sodelovanja. Po njegovem prepričanju bi bil koristen sporazum med strankami, ki bi se osredotočal na izhodno strategijo, okrevanje po krizi in predsedovanje EU.