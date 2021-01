Pahor na igrišču, sledilci besni: Se vam zdi to pošteno? (FOTO)

Predsednik državePahor, ki je znan po svojih iskrenih in včasih tudi hudomušnih zapisih na instagramu, je tokrat svoje sledilce kar malo razburil. Objavil je namreč fotografijo z otroškega igrišča, kjer je napravil nekaj vaj, ter pripisal: »Včeraj sem med sprehodom malo preveril svoje moči, pa me še danes vse boli.«Boleče mišice pa niso ganile njegovih sledilcev, ampak so se obregnili v druge podrobnosti objave. Nekateri so opazili, da je bilo otroško igrišče zapečateno s trakom civilne zaščite, drugi pa so predsednika spraševali, ali je to kršenje ukrepov.Ena od sledilk je zapisala: »Naši otroci se ne morejo igrati na igriščih. Se vam zdi to pošteno?« Seveda so se našli tudi taki, ki so predsedniku svetovali o fizični kondiciji, in drugi, ki so bili nad objavo navdušeni.