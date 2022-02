Pahor izbrisanim: Sprejmite iskreno opravičilo v mojem imenu in imenu države

Predsednik republike Borut Pahor se je izbrisanim opravičil »za neustavno dejanje izbrisa iz registra stalnega prebivališča, za kršenje človekovih pravic in vse krivice ter trpljenje«, ki ga je povzročilo to dejanje. »Danes za izbris prevzemamo tudi moralno odgovornost in ga privzemamo v kolektivni zgodovinski spomin,« je navedel.

»Spoštovani izbrisani, sprejmite, prosim, iskreno opravičilo v mojem imenu in imenu države za neustavno dejanje izbrisa iz registra stalnega prebivališča, za kršenje človekovih pravic in vse krivice ter trpljenje, ki ga je vam in vašim družinam povzročilo to dejanje,« je dejal Pahor.

Ob tem je dodal, da globoko obžaluje izgube, ki so jih zaradi izbrisa utrpeli v odnosih z najdražjimi, v premoženju in priložnostih, ki bi njihovo življenje lahko obrnile v lepšo in boljšo smer.

Pahor: Zaključujemo zanikanje in nepriznavanje trpljenja

»Obžalujem, da ste na ukrepe poprave krivic čakali odločno predolgo, tudi po sprejetih odločitvah sodišč. Dobro se zavedam, da so ukrepi opravili le del poti, ki bi jo morali, in da mnogi še vedno trpite posledice izbrisa. Zelo dobro se zavedam, da opravičilo ne bo nadomestilo tega, kar ste z izbrisom izgubili. Nikakor ne,« je dejal.

»A danes za vedno zaključujemo obdobje zanikanja in nepriznavanja vsega trpljenja in vseh hudih, tragičnih posledic izbrisa, ki še trajajo,« je navedel.

Jasno je povedal, da je bil izbris prebivalcev iz registra, med njimi 5.360 otrok, »samovoljno in nepravično dejanje, bilo je nezakonito, neustavno in diskriminatorno ter je pomenilo kršitev človekovih pravic«.