Oteženo dihanje in bolečine: razkrivamo, kako je z ministrico

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je ena redkih, ki je kljub polnemu cepljenju zbolela za covidom 19. Ne samo to, potek njene bolezni je precej zahteven . Kot smo že poročali, je ministrica od 14. avgusta v samoizolaciji, okužbo so potrdili 16. avgusta Na ministrstvo smo povprašali, kako je z njo in kakšne so posledice okužbe. Nedavno so strokovnjaki namreč spregovorili o novih znakih, ki se kažejo pri okužbah z delta različico. Pojasnili so nam, da se bolezenski znaki pri ministrici pojavljajo v obliki povišane telesne temperature, kašlja, izgube vonja in okusa, pogostih glavobolov, bolečin v sklepih, grlu, pljučih, oteženem dihanju ter utrujenosti. Ker je bila ministrica pravočasno polno cepljena, je potek njene bolezni obvladljiv, hospitalizacija ni bila potrebna, zahteva pa počitek in izolacijo.Prvi september in s tem odprtje šol je pred vrati, ob epidemiji pa seveda to najverjetneje prinaša nove težave, ki jih bo treba reševati, zato smo povprašali tudi, ali lahko ministrico v kratkem pričakujemo spet na delovnem mestu. Takole so nam odgovorili: »Ministrica sporoča, da se bo takoj, ko se bo njeno zdravstveno stanje izboljšalo, vrnila na delo.«V uredništvo ji želimo hitro okrevanje.