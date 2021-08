Logarjeva okrcala dvomljivce: Kar naenkrat primerjava s Švedsko ni več popularna

Logar: Na Švedskem precepljenost skoraj 90-odstotna

Svetovalna skupina za covid-19 bo v ponedeljek sprejela predlog novega semaforja ukrepov. Po besedah vodje skupinebo ob ostalih dejavnikih glavni zasedenost bolniških postelj. Če bo število okužb raslo, bodo PCT-pogoj razširili in povečali zahtevano pogostost testiranja, je pojasnila za STA.Svetovalna skupina za covid-19 v tem tednu predlaga, da se ohranijo do sedaj veljavna priporočila. Bodo pa po besedah vodje skupine postopoma začeli s preoblikovanjem semaforja. Dokončen predlog semaforja naj bi sprejeli na sestanku strokovne skupine v ponedeljek.S 40-odstotno precepljenostjo po besedah Logarjeve število okužb ni več tako pomembno. »Vemo pa tudi, da je v Sloveniji glavni omejujoči dejavnik število bolniških postelj, zato bomo tako kot verjetno še številne druge evropske države semafor ukrepov prilagajali temu,« je za STA pojasnila Logarjeva. Vseeno naj bi upoštevali tudi druge kazalnike.V strokovni skupini so mnenja, da lahko sistem PCT družbo ohranja odprto, če ga upoštevajo tako uporabniki kot ponudniki storitev in dejavnosti. »Pomembno je, da se ljudje zavedajo, da sistem PCT ni namenjen omejevanju, ampak temu, da je dejavnost odprta, čeprav bi bila v podobnih pogojih lani ali spomladi že davno zaprta,« je povedala Logarjeva.Če se bo epidemiološka slika še slabšala, bodo v strokovni skupini predlagali, da bi se sistem PCT razširil, pogostost testiranja pa povečala. Po besedah Logarjeve je predvideno, da bi se s slabšanjem epidemiološke situacije postopoma tudi za zaposlene, ki se zdaj testirajo enkrat tedensko, povečala frekvenca testiranja.Čeprav je vlada nekaterim zaposlenim omogočila tedensko testiranje, pa Logarjeva poudarja, da je strokovna skupina mnenja, da so hitri antigenski testi veljavni 48 ur. Ob tem opozarja, naj ljudje s simptomi opravijo PCR-test, ki velja kot dokaz za potrditev okužbe.Logarjeva ocenjuje, da smo pri cepljenju pozni, saj smo slabši od številnih evropskih držav. »Zanimivo je, da smo dolgo poslušali o tem, kako je na Švedskem, zdaj ko je tam precepljenost blizu 90-odstotna, pa primerjava s Švedsko ni več tako popularna,« je še dejala Logarjeva.