Sporočili, kako se počuti okužena šolska ministrica

Dva tedna pred začetkom novega šolskega leta je ministrica za šolstvosporočila, da je bila pozitivna na novi koronavirus. Ministrica, ki je konec marca prejela prvi odmerek cepiva Astrazenece, nato pa je bila cepljena še z drugim odmerkom, je poudarila, da covid 19 ne izbira.Z ministrstva za izobraževanje so sporočili, da je ministrica v soboto začutila simptome nahoda, od tedaj je tudi v samoizolaciji. Njeni znaki okužbe so blagi in obvladljivi, kar ministrica pripisuje dejstvu, da je bila dvakrat cepljena, in sicer marca in maja s cepivom Astrazenece, so še pojasnili na ministrstvu. Tudi po cepljenju je ves čas ravnala samozaščitno, v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz).Delo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport poteka nemoteno, ministrica dela na daljavo, 10 dni bo v samoizolaciji, na ministrstvu pa jo nadomeščata državna sekretarja. Vsi zaposleni, ki so bili v neposrednem stiku z njo, so bili testirani. Vsi zaposleni v kabinetu ministrice ves čas nosijo zaščitne maske in sledijo ostalim zaščitnim ukrepom na delovnem mestu, so še poudarili.