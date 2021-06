Oh te uši! Tudi pri vas? Strokovnjaka smo vprašali, kako je to mogoče v 21. stoletju

Ušivost po slovenskih vrtcih in šolah

Žive gnide na lasišču vedno pomenijo, da je na glavi vsaj ena odrasla živa naglavna uš

Izbruh, ko pridejo otroci delavcev z Balkana s počitnic

Razvoj uši Celoten razvoj uši poteka na človeku. Uši svoja jajčeca odlagajo na gostitelju. Običajno pritrdijo vsako posamezno jajčece (gnido) na posamezen las. Jajčece je ovalne oblike in ima topi konec. Uši najdemo predvsem za ušesi, na zatilnem in na čelnem delu lasišča. Jajčeca (gnide) vedno izležejo odrasle uši, zato je prisotnost gnid na lasišču vedno pokazatelj, da imamo na glavi vsaj eno odraslo živo uš. Pomembno je vedeti, da so jajčeca (gnide), ki jih najdemo več kot 10 do 15 mm od skalpa, bodisi mrtva ali pa so se iz njih že razvile ličinke (človeški las mesečno zraste kakšnih 10 mm).

Do 300 jajčec odloži Ušji zarodek se v jajčecu razvije v majhno ličinko (nimfo), ki je popolno razvita po šestih dneh. Ličinka je v bistvu pomanjšana odrasla žival in od prvega dne sesa kri svojega gostitelja. Približno po enem mesecu in dveh levitvah spolno dozori. Odrasla uš živi še kake tri tedne in v tem času samica lahko odloži do 300 jajčec, od osem do dvanajst dnevno. Ličinke in odrasle uši se hranijo s krvjo popolnoma enako, potrebujejo pa okrog šest obrokov dnevno. Z obustnim delom prebodejo kožo, česar zaradi anestetika v slini, ki jo izloča uš, običajno ne čutimo. Srbečica se običajno pojavi šele nekaj tednov po infestaciji zaradi imunskega odziva na snovi v slini (antikoagulanti, encimi).

»Nič se ne pojavi iz nič,« pravi, vodja Kustodiata za nevretenčarje v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ko smo se nanj obrnili z vprašanji glede naglavnih uši. Poudaril je, da je človek naravni gostitelj dveh vrst uši, sramnih uši in belih uši (naglavna uš). »Zanimivo je, da tudi vrste, ki živijo na človeku podobnih opicah, danes štejejo kot belo uš,« nam pove.Zadnje tedne starši iz vrtcev in šol množično poročajo o obvestilih iz vzgojno-izobraževalnih institucij o pojavu ušivosti med otroci. Nadloga pa taka, kajne? Pri tem prosijo starše za doslednost, da vsak dan ob prihodu domov, otrok pregledajo lasišče in izvedejo vse ukrepe, da jih odstranijo in uničijo. Trilar, ki je strokovnjak za nevretenčarje pravi: »Individualna se jih da z lahkoto uničiti in iztrebiti z nekaj preprostimi ukrepi. Če ne gre drugače, se pobriješ, sicer pa se v lekarnah in trgovinah dobi kar nekaj učinkovitih šamponov, ki uničijo uši in glive.« Na planetarnem nivoju, kot se je izrazil, pa je to skoraj nemogoče: »Človek drugemu ne bo pustil živeti v tako dobrih pogojih kot je sam. Vedno bodo vojne, konflikti, določeni bodo živeli v slabih razmerah, se skrivali in to omogoča razvoj in širjenje uši.«Dejstvo je, da belo uš prenesemo s kontaktom. Ko na primer stikamo glave in gredo uši z ene na drugo. Je pa tudi dejstvo, da zelo pogosto na laseh najdemo gnide, ne pa tudi odraslih živali. In od kod pridejo uši, ker se ne pojavijo kar tako od nekod? »Običajno pride do večjega izbruha, ko gredo otroci naših delavcev iz drugih držav Balkana na počitnice. Po počitnicah pa večji izbruh v vrtcih, šolah«Ko beremo NIJZ pa, da uši niso povezane s higeno, pač pa: »Tesni življenjski bivalni pogoji predstavljajo pomembno tveganje za širjenje ušivosti, ni pa ta več pokazatelj pomanjkanja higiene.«Triler dodaja, da ima uš nepopolno preobrazbo, zato je njen razvoj lažji in hitrejši. Recimo bolh smo se bolj ali manj znebili, predvsem zato ker imajo popolno preobrazbo in morajo vedno znoa iskati gostitelja. »Pravzaprav je problem ta, da danes uporabljamo toliko detergentov, strupov za zatiranje, da so populacije belih uši razvile odpornost, zato se še vedno pojavljajo… Če bi takšna sredstva učinkovito uporabljal na beli uši pred 200 leti, bi jo že iztrebili.«Bolhe se sicer še najdejo v urbanih središčih, na primer na podzemni železnici, ali pa v pristaniščih. Pri ušeh pa gre predvsem za hitro razmnoževanje: »Ko je izbruh v enem razredu, je okuženih pet do šest otrok in takoj zatrejo, potem pa jih spet nekdo prinese od doma, ker jih niso učinkovito zatrli. Najde pa se populacija ljudi, ki živi v ekstremnih razmerah in to so recimo begunci v begunskih centrih.« Torej je težava higiena, ga vprašamo? »Bolj je povezano s tem, da niso zagotovljeni higienski pogoji, kot na primer tuš s toplo vodo, nimajo možnosti oprati obleke z vročo vodo v pralnem stroju,« razloži.Za preživetje odraslih uši in jajčec sta pomembni tudi zunanja temperatura, ki mora biti med 25 in 30 stopinj Celzija, in vlažno okolie. Zato imajo uši za preživetje zunaj lasišča malo možnosti, pa še to le za kratek čas. Zaradi tega predstavljajo glavniki, krtače, kape, klobuki, posteljnina in drugi predmeti pri širjenju uši zelo majhno tveganje in za njihovo očiščenje nikakor niso potrebna pršila z insekticidi, pišejo pri NIJZ.In kako odstranimo uši? Navodila NIJZ