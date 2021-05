Ogorčenje nad voznico: Vsi za petico, potem pa ona lepo po sredini (VIDEO)

Že leta trobimo, kako pomembno je vzpostaviti reševalni pas v primeru prometne nesreče oziroma, ko se ustvari kolona vozil. Opozarjanje je obrodilo sadove, saj opažajo, da se pri ustavljanju vozila večina že zna pravilno razporediti, a kot kaže, se vedno najde nekdo, ki se na pravila požvižga.Na twitterju je zaokrožil posnetek s slovenskih cest, kjer se je naredila nepregledna kolona vozil. Vsi vozniki naj bi se po najboljšem zgledu razporedili in ustvarili reševalni pas, da je potem od nekod pripeljal bel avtomobil ljubljanskih registrskih oznak in prosto pot, ki je namenjena intervencijskim vozilom, izkoristil zase. »Reševalni pas za petico potem pa ženskica lepo po sredini,« je zapisal avtor posnetka.Tudi iz zavoda Reševalni pas so voznici namenili nekaj poučnih besed in se zahvalili tistim, ki cestno-prometna pravila upoštevajo. »Voznici belega vozila sporočamo: da so vozniki in voznice na tako solidarni, da bodo reševalni pas zagotovo ustvarili tudi, ko bo ona tista, ki bo potrebovala pomoč intervencijskih služb! Hvala vsakemu, ki se pravilno razvrsti in zaveda, da s svojim ravnanjem lahko reši življenje.«V 30. členu zakona o pravilih cestnega prometa jasno zapisano, da morajo v primeru zastoja prometa »vozniki pustiti med kolonama vozil, ustavljenima na prometnih pasovih, ki sta najbližje levemu robu smernega vozišča, dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil«. Voznik, ki ravna v nasprotju s tem členom, se kaznuje z globo 200 evrov, a če je policisti niso ustavili na kraju, bo kazen sledila v primeru, da jo kdo prijavi in tam se postopek šele začne.