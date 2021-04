Ogorčeni Hojs: Poblaznelost levičarjev je vse hujša

Minister za notranje zadeveje na twitterju objavil fotografijo dohoda k hiši, na kateri je videti zapis »lažnivec (Hojs)«. »Danes popoldan na pragu naše hiše. Nestrpnost, poblaznelost levičarjev je vse hujša,« je dodal v tvitu.To ni prvi tovrsten dogodek, ko so neznanci popackali pločnik ali pročelje hiše katerega od politikov ali stranke. Prišlo pa je tudi že do hujših incidentov. V hišo občinske svetnice stranke LMŠ v Črnomljuje v petek, 9. aprila, zvečer neznanec skozi okno vrgel steklenico, ki je bila napolnjena s petrolejem. Ob tem je izbruhnil manjši požar, ki so ga domači pogasili. S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da kriminalisti opravljajo intenzivno preiskavo.V stranki LMŠ so poudarili, da nobena politična ali kakršnakoli druga dejavnost ne opravičuje takšnega napada ter da je še posebej grozljivo to, da je Vesna Fabjan politično aktivna in da je bil napad izveden na domu, kjer živi z družino. V LMŠ so izrazili pričakovanje, da bo policija dejanje čim prej raziskala.Nasilno dejanje je ostro obsodil tudi predsednik republike. Pozval je k strpnosti in opozoril na pomen medsebojnega spoštovanja. Napad so z objavo na Twitterju obsodili tudi predsednik vlade, prav tako prvak NSi in obrambni ministerter predsednica SDKonec lanskega leta so se neznanci znesli nad hišo ministra za kulturo. Kot je tedaj na twitterju razkril svetovalec za odnose z javnostjo na ministrstvu za kulturo. Pred tem pa so neznanci s črno barvo onesnažili pročelje ministrstva za kulturo