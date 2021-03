Igor Zorčič: No, temu bi se reklo ponižanje do konca

Takoj po glasovanju o razrešitvije bilo jasno, da koalicija niti s podporo naklonjene opozicije (SNS in Desus) ne more zbrati dovolj glasov za večino (46 glasov). Da bi to storila, bi ji moral pri čisto vsaki zadevi podporo nenehno nuditi eden od poslancev manjšin. Pa vendar obstaja še druga možnost, o kateri je že včeraj vrelo na družabnih omrežjih: odhod ministrav poslanske klopi, s čimer bi se glas iz opozicije prenesel v koalicijsko stran. S tem bi ponovno imeli 46 glasov.Že včeraj smo na ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo, ki ga vodi Počivalšek, poslali vprašanje, ali bi bil minister pripravljen to storiti zato, da zagotovo večino koaliciji. Njegov odgovor še pričakujemo. Na to temo se je pred nekaj minutami oglasil (še vedno) predsednik državnega zbora Igor Zorčič, ki je o Počivalšku zapisal sledeče: »Hvala vsem, ki niste dali glasov za razrešitev #PDZ. Včeraj ni šlo zame, šlo je za #DZ, ki smo ga ubranili pred vladnim prevzemom. V naslednjem poskusu pride baje glasovati kar minister – no temu bi se reklo ponižanje do konca.«​Da po prvem poskusu, ko jim je razrešitev spodletela, pa čeprav so zatrjevali, da imajo dovolj glasov, ne bodo vrgli puške v koruzo, je bilo včeraj mogoče razumetiiz SDS. Kdaj bo na sporedu nov poskus prevzema parlamenta, še ni znano.