Koaliciji je spodletelo, Igor Zorčič ostaja predsednik državnega zbora

Zorčič po glasovanju: Veseli me, da je zmagal razum. (Vir: STA)

Za razrešitev predsednika državnega zbora (DZ)je glasovalo 45 poslancev (dve glasovnici sta bili neveljavni, proti ni bil nihče). Da bi razrešitev uspela, bi moralo za glasovati 46 poslancev, zato Zorčič ostaja predsednik. Rezultate tajnega glasovanja, ki ga je predlagalo 38 poslancev, je objavil podpredsednik DZ, ki prihaja iz vrst Desusa. Še pred glasovanjem so obstrukcijo napovedale stranke LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezani poslanci. Zaradi tega je prišlo do krajšega zamika glasovanja, saj je bilo treba imenovati nadomestnega člana komisije (sklep o tem so sprejeli s 47 glasovi).Na njegovo mesto naj bi se zavihteliz NSi, ki je že dan prej dejal, da ima zagotovljenih 46 glasov. Če jim ne uspe? Bodo verjetno predčasne volitve nekoliko bliže, je odvrnil dan pred glasovanjem.Zorčič je pred glasovanjem v nastopu dejal, da je bilo delo precej zahtevno, tudi zaradi epidemije, spregovoril pa je tudi o komunikaciji v DZ. Pojasnil je, da razlog, ki je naveden v predlogu o razrešitvi, ne sme biti razlog, saj so se razmere v tej koaliciji precej spremenile. Koalicijo je zapustil Desus, medtem pa imamo še vedno ministra, ki ni iz te koalicije (pa tudi podpredsednika Simonoviča, je še dodala poslanka). Zorčič je na kratko spregovoril tudi o tem, zakaj je zapustil poslansko skupino SMC. Med drugim, ker da vlada ignorira zakone, ki se sprejemajo v DZ, o STA in o tožilstvu, in da kot predsednik DZ tega ni mogel mirno prenašati, zato je potegnil nekatere poteze, tudi če ga bo to stalo funkcijo predsednika DZ.