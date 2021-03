Analitik: Janševa zmaga na volitvah bi bila pirova

Si bodo poslanci vzeli službo?

Rok Čakš. FOTO: RTV Slovenija, posnetek zaslona



Kdo si želi predčasnih volitev?

Nove povezave in novi obrazi?

Če je koalicija pred dobrim tednom še imela večino v državnem zboru, je po sredinem poskusu zamenjave predsednika državnega zborajasno, da je nima več. Kaj se bo dogajalo v prihodnjih dneh, tednih, je skoraj nemogoče napovedati. Zdi se, da bodo poslanci in ministri preigrali vse mogoče scenarije, omenja se tudi predčasne volitve, ki pa so predvsem za Desus in SMC izjemno tvegane. Politologje stranko SMC označil za politično truplo, ki bo z Desusom izginila s slovenskega političnega radarja, politični analitikpa pravi, da se na nove volitve mudi predvsem tistim, ki se bojijo novonastajajoče konkurence v svojem bloku.»Kakršna koli že je ta koalicija, nima 46 glasov v parlamentu. S tem, ko opozicija ni prevzela glasovnic, pa tudi če bi glasovala proti, se je pokazalo, kdo je zares član te koalicije. Poleg treh strank, ki jo uradno tvorijo, je tu šes SNS. Končno so se prešteli in končno se ve, kdo podpira to vlado. Jasno je, da je vlada manjšinska,« je sredino dogajanje v državnem zboru komentiral Maksuti.Da si vladajoča koalicija želi mesto predsednika državnega zbora, pa je po besedah Čakša povsem logično, saj je to navsezadnje tudi tridesetletna parlamentarna praksa. »Izid je pokazal, da nobena stran nima absolutne večine glasov. A to samo po sebi še ne pomeni, da ta koalicija ne more več vladati, saj so nekatera druga glasovanja pokazala, da navadno večino še vedno ima. Lahko potrdijo zakone, ki so pomembni zanje, obranijo ministra pred interpelacijo, seveda pa je za to potrebno veliko usklajevanja med izvršilno in zakonodajno vejo oblasti, kar je lahko zelo naporna stvar. Odločitev, ali gremo na predčasne volitve ali vztrajamo do konca mandata, je v rokah predsednika vlade, ker brez stranke SDS večine za predčasne volitve ni.« Čakš še poudarja, da zagotovo ni v interesu poslancev, da si bodo sami skrajšali mandat, in dodaja, da je to mogoče le »pod nekakšno prisilo strankarske discipline, čemur smo bili priče tudi včeraj, kjer se je izkazalo, da tudi opozicija ne zaupa vsem svojim poslancem, da glasujejo, kot se od njih pričakuje.«S tem, da predčasne volitve gotovo niso v interesu poslancev, se strinja tudi Maksuti, ki hkrati izpostavlja, da se stanje v državnem zboru spreminja iz dneva v dan. »To, kar je veljalo pred enim tednom, ne velja več. Te spremembe se povprečnemu opazovalcu zdijo izjemno hitre in nenormalne, kar tudi so. To je dejstvo, v katerem se nahajamo. Pred časom sem že rekel, da je obstoj te vlade odvisen od stabilnosti poslanskih skupin, in točno to se kaže. Ta erozija, ki se je prejšnji teden zgodila v SMC, je se je pokazala v tem, da je glasovanje drugačno kot v primeru interpelacije ministra. Slovenski parlament je iz tedna v teden in iz dneva v dan drugačen.«Poskus menjave predsednika državnega zbora je bil prvi, a menda ne zadnji. Omenja se vrnitev ministrav poslanske klopi. Na tak način bi SD izgubila enega poslanca, saj je Počivalškovo poslansko mesto ob imenovanju na ministrski položaj zasedel. Maksuti meni, da se bo ta kalkulacija razjasnila na relaciji predsednika vlade in ministra. »Gledano z demokratične perspektive, kar mi tudi učimo študente na fakulteti, bi rekel, da so edini evidentni izhod iz te situacije volitve. Kalkulacije s Počivalškom se kažejo kot vprašanje, ki se bo razjasnilo na relaciji predsednika vlade in ministra. Vse je mogoče. Ogromno akterjev in posameznikov je v državnem zboru, ki jim volitve v noben primeru ne bi ustrezale. Predvsem v luči tega, da imajo pred sabo še eno leto mandata, poslanskih plač in vseh privilegijev, ki sodijo zraven. Zna biti, da se bomo mrcvarili še naprej in da bo to preračunavanje na neki točki postalo vezano na posamezno vprašanje, kar pomeni, da bo vlada en dan imela podporo, drug dan ne. Kako se bo končalo, je odvisno od poslancev. Lahko se zgodi še kakšen prebeg, a dvomim, če bi kdo v SMC prebegnil, da bi to de facto pomenilo, da se iz ostankov KUL sestavi nova vlada. Mislim, da bi šli na volitve. To bi bil najbolj demokratičen mehanizem.«Predčasne volitve zagotovo niso pogodu razpadlima strankama SMC in Desusu, ki bosta po mnenju Maksutija celo izginili s političnega radarja. Izpostavi, da so javnomnenjske raziskave znova najbolj naklonjene SDS in ji napovedujejo največ možnosti za zmago. A pravi, da bo ta zmaga pirova, sajbrez Počivalška in Desusa oziroma, ki je vodila stranko v začetku te vlade, nima večine in nima vlade. »To pomeni, da bo zagrenjen sedel nekje v desnem kotu državnega zbora, bo destruktiven in v večni opoziciji, ki se bo končala s, zin ostalimi stvarmi. Nagajal bo vsaki vladi, ki bo prišla na oblast, ker menim, da to dojema kot osebni poraz. Predčasne volitve najbolj koristijo KUL koaliciji: LMŠ, Levici, SD in SAB. A volitve so seveda vedno tudi tveganje. Situacija najmanj ustreza SMC, ki je politično truplo, in Desusu, ki ne ve več, kaj je. Ne vedo, ali so opozicija ali koalicija in ne obstajajo več kot stranka.«Čakš pa pravi, da se na predčasne volitve mudi tistim, ki se bojijo nastajajoče konkurence v svojem bloku. »To so stranke v levem bloku. V prvi vrsti je to Lista Marjana Šarca, ki izgublja iz meseca v mesec. Glede na to, kaj so dosegali, so se zdaj v javnomnenjskih raziskavah stabilizirali precej nizko. Ko bodo na terenu nove stranke, vsaj dve se napovedujeta, so oni prva potencialna žrtev za izgubo zaupanja. To je že trend, da nastajajo stranke za ene volitve. Enake skrbi lahko ima tudi SD, ki to izkuša že deset let. Vodstvi teh strank imata gotovo željo po predčasnih volitvah, ne bi pa rekel, da je ta želja tudi med poslanci. Levica je pripravljena na tak korak samo zato, da se Janše znebi z oblasti, pri vseh drugih pa mislim, da to ni v interesu. Pri SDS bi ta interes bil, če bo tako presodil Janša. Če bo presodil, da v nekem trenutku odskoči in v tem tranzitnem obdobju še opravi predsedovanje Svetu EU, bi se lahko za to odločil, čeprav menim, da do tega ne bo prišlo.«Po Čakševem mnenju bi se lahko SMC rešila s povezovanjem na sredini. »Prepričan sem, da bodo šli v povezovanje z mini strankami, kot so SLS, Zeleni, Dobra država, stranka Aleksandre Pivec. Vsi skupaj imajo na koncu lahko lep seštevek. Vse je odvisno tudi od egov in tega, ali jim bo uspelo zgraditi neko sodelovanje in pokriti območja, kjer so močni. Mislim, da lahko dobimo novo silo v parlamentu s šestimi poslanci ali z več. Kdor se ne bo povezoval, nima možnosti. Računajo lahko le na tisti en odstotek, da dobijo sredstva iz proračuna. Kar se tiče Desusa, pa dvomim, da se bodo pobrali po dveh letih medijskega masakra, ki so ga doživeli ne po svoji in delno tudi po svoji krivdi. Zadeti bi morali z voditeljem, a menim, da to ni mogoče. Težko je pričakovati, da bodo našli politika takšnega kalibra, da bi jih lahko rešil.«Maksuti še pove, da vidi potencial v iniciativi Povežimo Slovenijo in SLS, če bi jim uspelo ljudi prepričati, da se razlikujejo od Janše. »Tukaj ji dela uslugo Nova Slovenija, ki se je popolnoma stalila s SDS in se ne razlikuje od nje ne po stališčih ne po delovanju. Če bi uspelo SLS pokazati neko zdravo desno alternativo in se umakniti od nacionalističnih neumnosti ter če bi se posvetila slovenskemu kmetu, zeleni prihodnosti in temu, kar obljubljajo znotraj koalicije Povežimo Slovenijo, potem bi se znalo zgoditi, da bi prišli lahko na agendo, ampak je to le predpogoj, če se jim uspe umakniti od SDS.« Če jim to ne uspe, opozarja, da bodo težko prepričali, saj se ljudje, ko se odločajo, raje odločijo za tistega, ki ima več možnosti za zmago. »Nekaj možnosti imajo, nekaj prostora se odpira, predvsem zato, ker je neka naveličanost nad novimi obrazi. Če bi sestavili ekipo, kot so napovedovali, bi lahko bili kot nekakšni hrvaški MOST, da bi povezali župane in določene regije. Če bi jim uspelo nagovoriti to volilno telo, bi imeli neke možnosti, ker na koncu gre za stranko, ki je povprečnemu Slovencu zasidrana nekje v malih možganih,« še pove Maksuti.Nas lahko preseneti spet nov obraz? Maksuti meni, da smo jih siti, Čakš pa pravi, da takšnega uspeha, kot smo mu bili priče v prvih poskusih, gotovo ne bodo več imeli. Edini, ki mu pripisuje velike možnosti za uspeh, je. »Z vsakimi novimi volitvami ni več tako, kot je bilo. Da bi delovala formula novih obrazov, bi morala biti osebnost res top. Sam osebno vidim le Aleksandra Čeferina na tem nivoju, ampak mislim, da v to ne bo šel. Menim, da ima trenutno precej boljši položaj. Da bi se kdo drug uveljavil na tak način, pa dvomim. Mislim, da Slovenci petkrat ne gremo na led,« zaključi Čakš.