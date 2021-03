Šarec po porazu koalicije: Janši zmanjkuje oprod

ostaja predsednik državnega zbora. Koaliciji v sredo v državnem zboru ni uspelo razrešiti Zorčiča, ki se je prejšnji teden, ko je s še dvema poslancema izstopil iz poslanske skupine SMC, oddaljil od koalicije. Šef poslancev SDS je še tik pred glasovanjem zatrjeval, da ima koalicija brez manjšinskih poslancev zagotovljenih 46 glasov, a glasovanje je prineslo drugačen razplet. 45 poslancev je glasovalo za razrešitev, kar pomeni, da jim je zmanjkal en glas.Koalicija po odhodu treh poslancev iz SMC šteje le 38 poslancev. Računajo pa tudi na glasove SNS, Desusa in na glasova dveh manjšincev. Po spodletelem poskusu razrešitve so napovedali, da to ni nujno zadnji poskus, omenja se tudi možnost, da se v parlament vrne aktualni minister za gospodarstvo. S tem bi koalicija pridobila en glas, saj je, ki je v poslanske klopi sedel namesto Počivalška, prestopil iz SMC v SD.Poslanci LMŠ so sejo obstruirali, namen tega pa je bil, da se izkaže, kdo bo ostal v dvorani in kdo je resnična opozicija, je povedal. »Med tistimi, ki so ostali v dvorani, je očitno vendarle prevladala tudi vest in zato zamenjava predsednika državnega zbora ni uspela. Ta koalicija zdaj tudi dokazano nima več večine. Vsaka koalicija, ki se zaveda resnosti položaja, pomena demokracije in stanja v državi, bi odstopila, šla na predčasne volitve, kajti sedanje stanje ni več ničemur podobno,« je še povedal in dodal, da izid kaže, da so predčasne volitve bližje, kot bi bile sicer, saj je zdaj črno na belem, koliko je ta koalicija sposobna zbrati. »Verjetno bodo še takšni in drugačni poskusi, jih pričakujemo, ampak kdor bi bil pošten do ljudi, bi šel na predčasne volitve.«Šarec je še na twitterju zapisal, da je že 38 podpisov pod zahtevo za zamenjavo nakazovalo, da je koalicija šibka. »Glasovanje pa je pokazalo, da Janšo podpirajo samo še glasovi zvestih oprod. A tudi teh zmanjkuje. Čas je, da predamo glasovanje v roke ljudstva na volitvah!«K predčasnim volitvam pozivajo tudi Socialni demokrati. »Dovolj je. Današnje glasovanje je dokaz, da vlada nima večine, potem ko je že zdavnaj izgubila zaupanje ljudi. Od danes naprej so predčasne volitve edina dobra možnost za Slovenijo.«Bivša poslankaje zapisala: »Nekoč so nekomu rekli, da je treba znati šteti do 46.« S tem je namigovala na spodleteli poskus, da bi postal predsednik vlade.Državni sekretar v kabinetu predsednika vladepa je dogajanje v državnem zboru komentiral takole: »Ne poznam države, kjer bi predsednik državnega zbora prihajal iz opozicije. Danes se je jasno pokazalo tudi, da politična levica ne zdrži brez oblasti.« Na vladnem twitter profilu so Gorenakov nastop v eni izmed informativnih oddaj povzeli tako: »Tisti, ki so ob nezaupnici vladi kričali, da je treba dvigniti glasovnice, da smo nedemokratični, če tega ne storimo, danes glasovnic niso prevzeli.«Zdravko Počivalšek pa je zapisal, da sta vedno dve možnosti: »Iščemo s partnerji skupne točke ali točke, v katerih se razlikujemo. Glede na to, da gledamo naprej in je Slovenija močna, ko je gospodarsko močna, je izbira pri vprašanju, kako naj se odločimo med Janšo ali Kordišem lažja. Nikoli pa ni enostavno.«