Obetajo se novosti na področju stanovanj: višje najemnine, višje subvencije

povišanje neprofitne najemnine za gospodinjstva z višjimi dohodki

subvencija najemnin za gospodinjstva z manjšimi prihodki

ustanovitev javne najemniške službe, ki bo skrbela za organizacijo/oddajo stanovanj/plačevanje stroškov

višanje zadolževanje stanovanjskih skladov, kar bo omogočilo gradnjo novih stanovanj

e-glasovanje etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah

Novela stanovanjskega zakona, ki ga je v obravnavo v državni zbor poslala vlada, bo (če bo sprejeta) prinesla novosti za najemnike in stanovanjski sklad, ki upravlja neprofitna stanovanja. Ključne spremembe bodo:Glavna predlagana sprememba je torej uskladitev višine neprofitne najemnine. Ta je namreč nespremenjena že od leta 2007, zaradi česar stanovanjski skladi ne morejo vzdrževati obstoječega fonda stanovanj in ne graditi novih stanovanj. Hkrati je predvideno zvišanje subvencij najemnine, da višja neprofitna najemnina ne bi prizadela socialno ogroženih najemnikov.Predlog bo glede na v sredo predstavljena stališča poslanskih skupin šel v nadaljnjo obravnavo, podporo so napovedale poslanske skupine SDS, NSi, SMC in Desusa.