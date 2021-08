Nujno obvestilo za vse, ki ste namenjeni na Gorenjsko

Poskrbite za svoje zdravje

Po gneči in zastojih, ki smo jim v teh dneh priče na gorenjski avtocesti, ni pričakovati, da bo na praznično nedeljo kaj bolje. Kranjski policisti pričakujejo, da bo največ gneče predvsem na Brezjah in v okolici Radovljice.»Zaradi praznika pričakujemo zastoj med Podtaborom in izvozom za Brezje v smeri Karavank, tudi sicer pa bo promet na avtocesti in ostalih cestah že v osnovi močno povečan. Obiskovalci za Brezje lahko uporabijo tudi izvoz Radovljica. Na terenu bo večje število policistov, ki bodo skrbeli tako za promet kot tudi javni red. Potrebne pa bo nekaj strpnosti,« pojasnjujes PU Kranj.Ob tem dodaja, da gre za enega najbolj obremenjenih vikendov, zato voznikom pred odhodom na pot svetujejo, naj preverijo razmere na cestah, s seboj pa naj imajo dovolj tekočine, če bodo ostali v zastoju. Vsem tistim, ki se bodo odpravili na Brezje, pa svetujejo, naj na dogodku skrbijo za svoje premoženje in v vozilih ne puščajo ničesar zaradi morebitnih tatvin.Glede na to, da smo na vrhuncu vročinskega vala, pa je dobro, da se tisti, ki se odpravljajo na Brezje, pripravijo in primerno opremijo. Agencija za okolje namreč opozarja, da bo do ponedeljka velika vročinska obremenitev.Z zaščitno kremo se zaščitite pred nevarnimi žarki UVA in UVB. Ti lahko prodirajo tudi skozi steklo. UVB-žarki so najmočnejši od 10h do 16h in ne prodirajo skozi steklo, a povzročajo sončne opekline, opozarja Nijz. Pride pa lahko tudi do izčrpanosti zaradi vročine, h kateri so še posebej nagnjeni starejši ljudje in tisti z visokim krvnim tlakom. Simptomi vročinske izčrpanosti so prekomerna žeja, obilno znojenje, glavobol, omotica ali zmedenost in slabost.