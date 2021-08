Na Brezje po blagoslov in cepivo

V nedeljo, na veliki šmaren, bodo tako v majhnih cerkvah kot v veličastnih svetiščih – kot je bazilika Marije Pomagaj na Brezjah – v nebo donele hvalnice, maše pa bodo spet potekale drugače, kot so večino poprejšnjih let. Škofi so že konec prejšnjega meseca dali navodila za čas med 5. in 15. avgustom. »Vsi duhovniki in verniki naj okrepijo molitev za bolnike in konec epidemije,« je zapisala šesterica s prvopodpisanim ljubljanskim nadškofom metropolitom in predsednikom Slovenske škofovske konference Stanislavom Zoretom na čelu. Brezje včeraj, pripravljene na veliki šmare...