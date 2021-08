Takšna pravila veljajo na praznično nedeljo

minimalni stik med udeleženci,

redno prezračevanje/ventiliranje prostorov, kjer se kolektivno uresničuje verska svoboda,

razkuževanje rok ob vstopu v zaprte prostore in ob izstopu iz njih,

uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva (zunaj je obvezna zgolj, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje).

Maša na Brezjah 15. avgusta 2020. FOTO: Jože Suhadolnik

Katoliška cerkev obhaja praznik Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren, ki poudarja dostojanstvo vsake ženske. To je največji Marijin praznik, ki ga slovesno obeležijo po vseh cerkvah, številni verniki pa romajo v Marijina svetišča. Eno najbolj znanih pri nas so Brezje, sicer pa so Mariji posvečene številne cerkve in kapelice.Že drugo leto zapored praznovanje potekala v znamenju epidemije in zaščitnih ukrepov, zato škofje pozivajo k spoštovanju navodil za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Na spletni strani Slovenske škofovske konference (SŠK) so škofje pozvali duhovnike in vernike, da spoštujejo vsa državna in cerkvena navodila za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.Škofje so za obdobje od 5. avgusta do vključno 15. avgusta sprejeli navodila, ki temeljijo na podlagi vladnega odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Sloveniji. Določeno je, da mora biti pri verskih obredih v cerkvah in na prostem razdalja med udeleženci najmanj en meter (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva).Verski obredi so dovoljeni le ob izpolnjevanju pogojev, kot so:Dodati je še treba, da je ljudsko in zborovsko petje v cerkvah dovoljeno, pogoja PCT ni.