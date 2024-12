Pregled leta: omrežnine so razburile prebivalce, vlada se je soočala z nizko podporo ...

Na političnem parketu ni nikoli dolgčas in tudi leto 2024 nam je prineslo nekaj odmevnih notranjepolitičnih dogodkov, ki so močno odzvanjali pri nas, nekateri pa tudi onkraj naših meja.

Leto se je začelo zelo spodbudno, saj je naša država 1. januarja drugič v zgodovini postala nestalna članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, v katerem bo mesto zasedala do 31. decembra prihodnje leto. To je Sloveniji uspelo drugič v njeni zgodovini. Ob drugi izvolitvi je naša država dobila 153 glasov, za izvolitev je bila sicer potrebna dvotretjinska večina 128 glasov. Tanja Fajon ob slovenskem uspehu seveda ni skrivala navdušenja, njen prvi odziv pa je posnela tudi kamera.

Nizka podpora vladi

Za vlado Roberta Goloba letošnje leto ni bilo lahko. Številni so njeno delo ocenili z negativno oceno. V začetku leta ga je kot pozitivno ocenilo 20,5 odstotka vprašanih, kot srednje 30,5 odstotka, kot negativno pa 47 odstotkov. Leto pa se za vlado tudi ne zaključuje dobro. Nekaj dni stara anketa inštituta Mediana, ki so jo izvedli za 24ur, prav tako ne more razveseliti Goloba. Vlado je po tej anketi podpiralo 33 odstotkov vprašanih. Delež tistih, ki je ne, pa je znašal 51,6 odstotka.

Golob je bil lahko manj zadovoljen tudi z letošnjimi evropskimi volitvami, saj je Svoboda dobila le dva mandata. Precej bolj je bil lahko zadovoljen Janez Janša, saj je stranka SDS prejela štiri mandate, največ od vseh slovenskih strank. A če je Janšo lahko rezultat na evropskih volitvah razveselil, pa ga je lahko precej manj razveselilo dogajanje na sodiščih. On in njegov zastopnik Franci Matoz sta izgubila na sodišču v primeru »odsluženih prostitutk«. Sodišče je tudi zavrnilo njegovo pritožbo in potrdilo obsodbo ter kazen v višini 8000 evrov zaradi kaznivega dejanja obrekovanja Bojana Veselinoviča. Izgubil pa je tudi tožbo proti sodnikom in tožilki v zadevi Patria.

Janez Janša FOTO: Črt Piksi

Odmevalo priznanje Palestine

Letos je precej odmevalo tudi slovensko priznanje Palestine. Naša država je postala 147. članica Združenih narodov, ki jo je priznala. Za priznanje je v državnem zboru glasovalo 52 od 53 navzočih poslancev, nihče ni bil proti.

Veliko se je pisalo o ruskih vohunih, ki so ju pri nas priprli decembra 2022. Na tajnem sojenju sta priznala krivdo. Kazni jima pri nas ne bo treba odslužiti, saj sta bila kasneje del ene največjih izmenjav zapornikov po koncu hladne vojne.

Letos pa se je veliko govorilo tudi o spremenjenem načinu obračunavanja omrežnine. Nekateri prebivalci Slovenije so tako prejeli tudi višje položnice za elektriko, kar jih je razburilo.