Pozimi dražja elektrika

Z današnjim dnem morate postati aktiven odjemalec električne energije. To pomeni, da lahko z ustreznim in pravočasnim ravnanjem rabo energije bodisi zmanjšate bodisi povečate ter tako vplivate na višino zneska na položnici za elektriko. Po novem je za izračun omrežnine pomembno, v katerem od petih časovnih blokov boste porabljali elektriko. Pa tudi, ali bo šlo za nižjo (poletno) ali višjo (zimsko) sezono.

»Trdijo, da bo sprememba bolj pravično odražala porabo energije glede na obremenitve omrežja in spodbujala bolj racionalno rabo elektrike. Z drugimi besedami, svoje navade bomo morali prilagoditi zmogljivostim omrežja, drugače nas bodo udarili po žepu. Bolj kot do zdaj bo treba razmisliti, kdaj bomo kuhali, likali, prali in opravljali energetsko potratne dejavnosti,« je v včerajšnji kolumni v Slovenskih novicah strnil ekonomist Matej Lahovnik.

Omrežnina bo najdražja v svetlih delih hladnejših mesecev. Na položnici preverite dogovorjeno moč in je ne presegajte. Presežno moč bodo začeli obračunavati šele čez dve leti.

Nočna tarifa, ko bo uporaba omrežja najcenejša, ostaja, in sicer bo veljala med 22. in 6. uro. Nova je srednja tarifa: med 6. in 7. uro, med 14. in 16. uro ter med 20. in 22. uro. Največja obremenitev omrežja pa je med 7. in 14. uro ter med 16. in 20. uro, zato bo takrat omrežnina najvišja. »Omrežje je v hladnejših mesecih bolj obremenjeno. Zato boste v višji sezoni plačevali višjo omrežnino kot v toplejših delih leta (nižja sezona),« razložijo na agenciji.

Preseganje bo kaznovano

Pomembno bo tudi, s kakšno porabo bomo obremenili omrežje. Na zadnji položnici za električno energijo bi že moralo pisati, koliko za prihodnje leto znaša dogovorjena moč vašega merilnega mesta za vsak časovni blok posebej. To je elektrooperater določil na podlagi uporabnikove rabe elektrike v zadnjem letu, upoštevaje tudi vrhunce porabe v 15-minutnem merjenju.

Če imate električni avtomobil, ga doma polnite ponoči. FOTO: Florence Lo/Reuters

Če boste presegli dogovorjeno moč (t. i. presežna moč), boste finančno kaznovani, a šele po septembru 2026 – do takrat velja prehodno obdobje. »Če dogovorjene moči v tem obdobju ne boste spreminjali, vas bo elektrooperater na računih obveščal, ali ste morda dogovorjeno moč prekoračili in koliko bi zato morali dodatno plačati, presežna moč pa vam še ne bo obračunana,« pojasnjujejo na Agenciji za energijo.

Povprečnemu gospodinjskemu odjemalcu, ki zdaj plačuje 7 kW moči in porabi 4000 kWh elektrike na leto, se bo po izračunih agencije ob nespremenjenih navadah pri porabi elektrike letni strošek omrežnine, ki predstavlja okoli četrtino končnega zneska na položnici, nekoliko znižal. Večjo spremembo lahko pričakujejo gospodinjstva, ki imajo sončno elektrarno ter imajo več energetsko intenzivnih naprav (toplotna črpalka, bazen, savna, električni avtomobil).

Prek portala Moj Elektro (mojelektro.si) lahko dostopate do podrobnih obračunskih merilnih podatkov na 15-minutni ravni.

Letni strošek omrežnine bi se s sedanjih 65 evrov zvišal na okoli 304 evre, ker je tak odjemalec do zdaj plačeval bistveno nižje moči od doseženih. »Povečali boste rabo elektrike in bolj obremenili omrežje. S pametnim upravljanjem teh naprav in premikanjem rabe v obdobja, ko je omrežje manj obremenjeno, lahko svoje stroške znižate,« pravijo na agenciji.

Novi obračun bo na položnicah, ki bodo novembra izdane za oktober, ko bo sicer še zadnji mesec nižje sezone obračuna omrežnine. Tako bo občutnejša razlika od položnic za november, ki bo prvi mesec štirimesečne višje sezone.