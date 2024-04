Janša bo moral Eugeniji Carl plačati: z ustavno pritožbo mu ni uspelo

Dopisnica in novinarka RTV Slovenija Eugenija Carl je na svojem profilu na facebooku objavila odločbo ustavnega sodišča, ki je odločalo o postopku ustavne pritožbe Janeza Janše. S šestimi glasovi za in tremi proti so ustavni sodniki zavrnili ustavno pritožbo Janše v primeru »odsluženih prostitutk«.

Janša je namreč poskušal izpodbujati sodbo vrhovnega sodišča zaradi tvita leta 2016, ko je kot takratni predsednik vlade objavil tvit, v katerem je novinarki RTV Slovenija Eugenijo Carl in Mojco Šetinc Pašek, ki je zdaj poslanka, označil za odsluženi prostitutki.

»Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C in Mojce PŠ. Eno za 30 EUR, drugo za 35 EUR. #Zvodnik Milan,« je takrat tvitnil.

Vrhovno sodišče je Carlovi prisodilo šest tisoč evrov odškodnine ter obresti zaradi tvita.

»Ustavno sodišče je potrdilo, da je vrhovno sodišče v mojem primeru stvari poimenovalo prav. Da je šlo za nedopusten poseg v osebno in profesionalno integriteto. In da vsi pravni manevri avtorja zavržnega tvita ne morejo ne zmanjšati teže zapisa niti ga relativizirati. Da se ga, skratka, ne da normalizirati. Sploh, ker gre za vplivnega političnega liderja. Ki bi moral biti moralni in profesionalni zgled, v resnici pa se je izkazal kot oseba, ki želi prakticirati moč nad ženskami – v osebnem in profesionalnem oziru – in jih spremeniti v vrečo za sproščanje frustracij,« je zapisala Carlova in dodala:

»Ni mi bilo lahko v teh skoraj osmih letih sodnega vrtiljaka, a mi ni žal. Ena lekcija bo morda rodila druge. Še je upanje, da kot družba ne potonemo v blatu. Verjamem v to!« je zaključila.