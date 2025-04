Kultna prireditev: po Savinjski prek 1950 višinskih metrov (FOTO)

Atletsko tekaško društvo Savinjčan je organiziralo dogodek, ki združuje ljubezen do gorskega teka in prečudovito naravo savinjskih hribov. Letošnja prireditev je bila že peta in tako s pridihom mini jubileja. Prinesla je tudi največjo udeležbo doslej s 750 športnimi navdušenci in še nov rekord proge; za 10 sekund ga je izboljšal dozdajšnji prvak Marko Tratnik s Cola pri Ajdovščini, ki je progo, dolgo 27 km in s 1950 višinskimi metri, premagal v 2 urah, 37 minutah in 8 sekundah. Med ženskami je tudi letos slavila Barbara Jolič, ki je šest vrhov in traso premagala v 3 urah, 13 minutah in 25 sekundah.

Liga treh trailov

Savinjski K6 trail spada med šest najzahtevnejših trailov v Sloveniji in se po težavnosti uvršča na drugo mesto, saj se je treba povzpeti na šest vrhov in opraviti prav toliko spustov do cilja. V petih letih je postal velika športna prireditev s statusom, ugledom in posebnim nabojem. Za domače ljubitelje gibanja v naravi je kar kultna prireditev, ki je ne gre zamuditi, za goste z drugih koncev domovine in tujce pa priložnost, da spoznajo del doline zelenega zlata in njenega hribovskega obrobja.

27 kilometrov je dolg izziv.

Podpredsednik ATK Savinjčan Dejan Babič, vodja tokratnega dogodka, nam je povedal: »Letošnji trail je že peti doslej z rekordnim številom udeležencev, 750, s 580 pohodniki in 170 tekači. Danes nam je naklonjeno tudi vreme. Zelo smo veseli, da se je ta naša športno-rekreativna prireditev tako prijela in da je danes med nami tudi Marko Tratnik, ki je pred dvema letoma na državnem prvenstvu na tej progi postal državni prvak, svoj rekord pa je tokrat še izboljšal za deset sekund. Sicer pa je vsakdo, ki premaga ta izziv, za nas zmagovalec,« izpostavi Babič in poudari novost, ligo treh trailov, ki bo še bolj povezala Savinjsko dolino. »Poleg našega vključuje še Tek Zelene doline, ki bo 30. avgusta na Golteh, in Ponikva trail, ki bo konec septembra ali na začetku oktobra. Za zmago v ligi bo štel seštevek vseh treh časov.«

Za savinjske ljubitelje gibanja v naravi je to kultna prireditev.

Savinjski K6 trail poteka v dveh segmentih. Gorski tekači se pomerijo v tekmovalni kategoriji, tisti malo manj zagreti pa v pohodniški. Ti so se lahko na pot podali že mnogo prej, start tekačev pa je bil ob 9. uri. Iz Letnega gledališča Limberk so se tekači podali skozi Griže, nato pa po utrjeni gozdni cesti s severne strani proti Bukovici (569 m). Po prihodu na vrh so se spustili v vas Zabukovica in nadaljevali proti Gozdniku (1090 m). Po prehodu vrha, kjer stoji bivak PD Zabukovica, so nadaljevali v smeri Planinskega doma na Kalu in nato prek Kala (985 m) po slikoviti poti do najvišjega vrha preizkušnje, Mrzlice (1122 m). Od tam so se spustili po severnem pobočju na predzadnji vrh, Kamnik (861 m), ki je bil verjetno za večino tudi najbolj naporen, tako zaradi strmega vzpona kot spusta. Sledila sta še vzpon na zadnji vršac, Hom (607 m), ter spust proti Grižam in na cilj v Limberk, kjer je po prihodu vseh tekačev potekala slavnostna podelitev medalj in nagrad najboljšim. V Limberku je bilo že od jutra nadvse veselo, za to je skrbel ansambel OŠ Petrovče, poskrbljeno je bilo tudi za hrano in pijačo. Po podelitvi medalj, ki so jo opravili predsednik ATK Boris Podpečan in moderator Sandi Mlakar ter pomočniki, so se nadaljevali druženje, zabava in izmenjava mnenj ter izkušenj, slišati je bilo tudi obljube, da vse skupaj ponovijo ob letu osorej.



Naslednjič bova morda še hitrejša!

Svoj tempo

Matej Sitar iz Zavoda za kulturo, šport in turizem je povedal: »Ta športna prireditev je prerasla vse okvire. Postala je izjemno velika, enkratno organizirana, privablja veliko ljudi, je pa tudi zelo zahtevna in pravi izziv za tekače kot tudi za pohodnike. Vse čestitke ATK Savinjčan.« S pohvalami niso skoparili niti tekmovalci in pohodniki. Zmagovalec Marko Tratnik, ki so ga lani razglasili za najboljšega gorskega tekača v Sloveniji, je povedal: »Traso poznam že z državnega prvenstva. Danes sem prišel to ponovit in sem zelo vesel, da sem spet tukaj. Trasa mi je bila takrat zelo všeč, tokrat pa sem se nanjo podal še z določenimi čustvi, saj mi je tri dni po zmagi na državnem prvenstvu umrla sestra. Na progi sem imel svoj tempo, užival sem, na koncu pa še za nekaj sekund izboljšal svoj rekord. Tokrat so z mano tudi žena in otroka. Bi pa ob tem izrekel vse čestitke za izvrstno organizacijo.«

Trasa je dolga 27 km. FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

Peter Kavčič, ambasador Savinjskega K6 traila

Masaži se je bilo težko upreti.

Zbralo se je rekordno število udeležencev.

Zadovoljstvo je izrazila tudi zmagovalka med ženskami Barbara Jolič, ki je slavila že lani: »Trasa je zelo zanimiva in razgibana, razmere so bile zelo dobre, le na koncu je bilo malo vroče. Vsekakor sem nadvse zadovoljna, vse čestitke pa veljajo organizatorjem, ki so pripravili res vrhunsko prireditev. Zjutraj nas je na pot pospremil mladi rockerski band, vzdušje na progi je bilo enkratno. Občutki so res lepi, čeprav so noge malo utrujene, a pozitivna energija vse to poplača.«

Podobnega mnenja sta bila zakonca Mojca in Matjaž Debelak, ki sta sodelovala kot pohodnika. »Prvič sva na tem trailu. Pred mesecem dni sva šla po tej trasi, da sva si jo ogledala. Že takrat se nama je zdela super, danes pa je bilo še boljše, saj je bilo na progi res ogromno pohodnikov, veliko pa tudi tekačev, ki so nam dajali še dodatno motivacijo, ko so nas prehitevali. Danes sva za pot porabila slabih 6 ur in pol in bila 14 minut hitrejša od ogledne ture. Naslednjič bova morda še hitrejša. Sicer pa za naju čas ni pomemben, pomembno je, da brez težav prehodiva to pot.«

Med tistimi, ki niso skrivali zadovoljstva in ponosa, je bil tudi Peter Kavčič, tudi ambasador Savinjskega K6 traila in zvest tekmovalec, ki je tokratno progo premagal v 3 urah in 45 minutah ter zasedel drugo mesto v svoji kategoriji. »Ta pot je vedno naporna, vsi jo željno pričakujemo, še bolj veseli pa smo, ko smo na cilju. Tekmovanje je glede na razmerje višinskih metrov in dolžino proge eno najtežjih v Sloveniji. Veseli me, da je prireditev postala ena najprepoznavnejših v naši dolini glede na število udeležencev,« poudarja Kavčič, sicer učitelj na OŠ Petrovče ter komentator in voditelj športnih prireditev tako v lokalnem okolju kot na slovenski televiziji.

Start tekačev v letnem gledališču Limberk

Tratnik na progi, ki jo je zmogel v dveh urah in 37 minutah.

Od žensk je prva prišla na cilj Barbara Jolič, ki je zmagala že lani.

Joličeva in Tratnik sta oblekla zeleni zmagovalni majici.